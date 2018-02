MARCO FERRI/ Lezioni di Yoga con Jonathan, mentre Paola di Benedetto… (Isola dei famosi 2018)

Dopo l'uscita di scena di Francesco Monte, all'Isola dei Famosi Marco Ferri ha legato con Jonathan a cui ha anche dato lezioni di Yoga in riva al mare.

Marco Ferri

Marco Ferri sembra aver trovato una sua dimensione all'Isola dei Famosi 2018, dove negli ultimi giorni si è improvvisato maestro di yoga. Attirato il suo nuovo pupillo Jonathan, il concorrente ha infatti deciso di insegnargli alcuni aspetti della pratica Buddhista in riva al mare. Marco del resto non ha nascosto durante l'ultima diretta del reality di sentire molto vicino Jonathan, molto più del resto del gruppo. Ed è proprio questa frase, per via di quel 'sentimentalmente' che ha sottolineato di sfuggita ad aver impegnato molti fan sui social, negli ultimi giorni. Alcuni vociferano infatti sulla possibilità che fra i due concorrenti nasca qualcosa di più di una semplice amicizia, soprattutto se si pensa che il Naufrago più stiloso di quest'edizione non ha mai nascosto di non disdegnare una relazione con un altro uomo, soprattutto se fondata sull'amore. E i fan non sono gli unici a pensare che Marco e Jonathan potrebbero essere un'accoppiata vincente. Paola Di Benedetto, nel guardarli pescare insieme e trascorrere la maggior parte del tempo gomito a gomito, si è lasciata andare con un commento positivo sulla loro presunta relazione. Che fra Jonathan e Ferri ci sia una forte sintonia è fuori da ogni dubbio: complice forse la tendenza del secondo ad accogliere tutto con calma e serenità, una qualità che il compagno d'avventura sembra apprezzare in modo particolare. In un confessionale, Jonathan ha infatti sottolineato di trovare piacevole questa nuova amicizia, specialmente perché il concorrente è uno dei pochi ad essere riuscito a farlo sorridere.

Marco Ferri il nuovo leader dell’Isola

L'Isola dei Famosi 2018 potrebbe regalare momenti positivi a Marco Ferri, che dopo le accuse iniziali sembra aver messo tutto a tacere. Al suo arrivo alle Honduras, diversi concorrenti lo hanno infatti tacciato di falsità oltre che di un estremo narcisismo. Superato questo scoglio, Marco è riuscito a farsi conoscere meglio da alcuni dei Naufraghi, in particolare da Jonathan. L'auto-eliminazione di Francesco Monte lo ha privato di certo di una valida spalla, utile soprattutto in fase di nomination. L'ex tronista è stato infatti l'unico a difenderlo dalle contestazioni. Un alleato che tuttavia ora non potrà aiutarlo. Dal punto di vista delle prove fisiche, Ferri sembra avere la fortuna dalla propria parte, visto che è riuscito ad ottenere il ruolo di leader dei Mejor un maggior numero di volte rispetto agli altri concorrenti. Dato che al centro delle contestazioni attuali c'è Amaurys Perez, può tirare un sospiro di sollievo e sperare di riuscire a tenersi lontano da altre liti ancora per un po'. Il suo obbiettivo tuttavia dovrebbe spaziare verso la conquista del maggior numero di Naufraghi possibili, soprattutto perché nelle prossime settimane entreranno sempre più in gioco le simpatie personali.

