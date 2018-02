MICHAEL TERLIZZI, FIGLIO DI FRANCO / L'affascinante ragazzo che ha stregato i fan dell'Isola dei Famosi 2018

Chi è l'affascinante ragazzo che ha stregato il pubblico dell'Isola dei Famosi 2018? Si tratta di Michael, figlio di Franco Terlizzi, che di recente ha scatenato...

20 febbraio 2018 Fabiola Iuliano

Michael Terlizzi nello studio di Alessia Marcuzzi

Nel corso delle ultime puntate dell'isola dei Famosi 2018 a una parte del pubblico non è sfuggita la presenza di un affascinante ragazzo nel parterre dei supporters dei naufraghi; ma chi è il misterioso parente di cui tutti parlano ormai da molti giorni? A svelarlo, qualche giorno fa, è stato Bitchyf.it, che attraverso un'attenta ricerca sui social è riuscito a risalire al profilo del protagonista e alla sua vera identità: lui, infatti, chiama Michael, ed è il figlio del più celebre - si fa per dire - Franco Terlizzi. Il caso dell'affascinante ragazzo, diventato in breve tempo il protagonista involontario di una serie di condivisioni social, è finito anche sulla scrivania di Barbara D'Urso, che nel corso di uno dei suoi appuntamenti pomeridiani ha cercato di far luce sul mistero che per giorni ha tenuto banco fra i fan del celebre reality. Dopo aver involontariamente rubato la scena a suo padre, per Michael Terlizzi si apriranno le porte del mondo dello spettacolo?

LA CORTE SPIETATA DI VLADIMIR LUXURIA, VIDEO

Sono bastati un paio di sguardi a favore della telecamera e Michael Terlizzi, in maniera del tutto involontaria, è riuscito a rubare le attenzioni destinate agli altri naufraghi sull'Isola dei Famosi 2018. Sul web, infatti, la sua presenza in studio è più chiacchierata di quella di suo padre Franco nel reality, tanto da conquistare, nel giro di poche ore, anche le attenzioni di alcuni fra i più celebri vip dello star system nostrano. Lo sguardo tenebroso del bel moro, infatti, ha fatto breccia nel cuore di Vladimir Luxuria, che dopo aver incrociato i suoi occhi sul piccolo schermo, ha chiesto lumi sull'identità del misterioso protagonista: "Ho visto un angelo ma non era sull'isola era in studio... inquadrato tra il pubblico, moro e bono! Chi è??? Voglio farmi proteggere da lui!", e ancora "Mi dite il nome del mio angelo protettore sull'#isola in studio? (A questo link il suo cinguettio)". Ad accogliere la sua richiesta è stata proprio Barbara D'Urso, che nel corso di uno dei suoi appuntamenti pomeridiani ha organizzato l'incontro fra i due protagonisti. A questo link il video della divertente reazione di Vladimir Luxuria.

IN STUDIO ANCHE QUESTA SERA?

In vista della nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2018, tutto il pubblico di Canale 5 continua a chiedersi se anche questa sera Michael Terlizzi sarà presente fra il pubblico in sala. Per dare una risposta a questa domanda, probabilmente dovremo attendere la puntata di questa sera, quando Alessia Marcuzzi aprirà il collegamento con l'Honduras e i tanti naufraghi in attesa di fare il punto sulla lunga settimana appena trascorsa. Tuttavia, la presenza di Franco Terlizzi fra i nominati della settimana potrebbe suggerire che suo figlio Michael, questa sera, potrebbe raggiungere lo studio di Alessia Marcuzzi per supportare il suo più celebre padre; tuttavia, in seguito alle numerose eliminazioni di questa edizione, non è escluso che l'affascinante protagonista possa avere ben presto un ruolo di primo piano nel reality, dove già da qualche settimana ha catalizzato l'attenzione di tutti. Vedremo Michael Terlizzi in Honduras assieme agli altri naufraghi?

