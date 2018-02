Maria Grazia Cucinotta/ Foto, la gaffe social sulla Sicilia scatena l'ironia dei fans

Maria Grazia Cucinotta commette una gaffe clamorosa sui social postando una foto per omaggiare la Sicilia: l'errore non passa inosservato e i fans si scatenano.

20 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Maria Grazia Cucinotta

Gaffe clamorosa di Maria Grazia Cucinotta su Facebook. L’attrice, siciliana, ha pubblicato sul proprio profilo una foto sperando di fare un gradito omaggio alla sua Terra non rendendosi conto che l’immagine pubblicata in realtà non era quella di una città siciliana. “Ricordi di Taormina .... la Sicilia nel cuore .... Baciii", ha scritto l’attrice. Il panorama alle spalle della Cucinotta, però, ha immediatamente attirato l’attenzione dei fans che hanno subito corretto l’attrice facendole notare un grosso errore. La città alle spalle della Cucinotta, infatti, non è Taormina ma Ischia come hanno fatto notare molti followers. “Cara Maria Grazia Cucinotta la splendida veduta alle tue spalle è Lacco Ameno. Baci dall'isola di Ischia" è il commento della pagina "Isola Ischiaverde". L’attrice, dopo essersi resa conto dell’errore, ha corretto il tiro: “Ricordi di Taormina ma in realtà è Ischia è vero!!!! Baciiii”.

L’IRONIA DEI FANS SULLA GAFFE DI MARIA GRAZIA CUCINOTTA

La gaffe commessa da Maria Grazia Cucinotta, nonostante si sia poi corretta, sta facendo discutere. Se, infatti, qualche utente ha, educatamente, fatto notare l’errore all’attrice, c’è anche chi è stato più pesante. "Questa è Ischia...meno male che hai la Sicilia nel cuore!" ha scritto un utente mentre un altro ha aggiunto - "Cambia staff...la foto pare sia Ischia...da siciliana fai una cattiva figura". E ancora: “G.le Signora Cucinotta, é triste constatare quanto poco interesse si presti ai luoghi presso i quali si viene gentilmente ospitati, a prescindere che si tratti di Taormina o di Ischia (come in questo caso) o, boh, di Milano. Talvolta bisognerebbe prestare un po' più di attenzione”. Insomma, molti utenti non hanno affatto reagito bene alla gaffe dell’attrice.

© Riproduzione Riservata.