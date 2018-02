Mario Serpa Vs Lorenzo Riccardi/ Video, lite a Uomini e Donne. L'opinionista:"Sei di un’arroganza incredibile"

20 febbraio 2018 Anna Montesano

Mario Serpa contro Lorenzo Riccardi

Se è riuscito a conquistare l'attenzione di entrambe le troniste, Lorenzo Riccardi non ha avuto altrettanto successo con il pubblico e gli opinionisti di Uomini e Donne. Il suo comportamento nello studio di Canale 5 indispettisce i rivali, il pubblico, Tina Cipollari, Gianni Sperti e, oggi, anche Mario Serpa. Le lacrime di Nicolò Ferrari in studio sono state la scintilla che ha scatenato l'intervento del nuovo opinionista del trono classico. Il corteggiatore, precedentemente attaccato da Lorenzo, ha avuto un momento di commozione e ha momentaneamente lasciato lo studio, pausa durante la quale Mario ha attaccato duramente Riccardi. “Sei di un’arroganza incredibile! Non sto zitto e non ti rispondo come altri, con me devi stare calmo…” ha dichiarato, furioso, Mario Serpa rivolgendosi a Lorenzo (Clicca qui per il video).

TINA CIPOLLARI APPOGGIA MARIO CONTRO LORENZO

In tutta risposta il corteggiatore di Nilufar Addati e Sara Affi Fella ha dichiarato di non essere un ragazzo che polemizza per nulla e che le sue sono soltanto risposte ad attacchi che gli altri lanciano per primi nel corso delle loro esterne. L'atmosfera si scalda non poco, soprattutto quando a supporto delle accuse di Mario Serpa arriva anche Tina Cipollari che trova scorretto il comportamento di Lorenzo con Nicolò Ferrari che, intanto, rientra in studio assieme a Nilufar Addati. Gli animi non si placano subito e le accuse per Lorenzo continuano fino a quando Nilufar chiede la possibilità a Maria De Filippi di leggere un messaggio, scoppiando poi in lacrime.

