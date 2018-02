Marta Pasqualato/ Uomini e donne, dalla segnalazione all'addio ma spuntano la polemica social e un'esterna...

Marta Pasqualato è sicuramente la corteggiatrice del momento visto che dopo la segnalazione arrivata a Uomini e donne sembra che la sua situazione sia ancora poco chiara

20 febbraio 2018 Hedda Hopper

Marta Pasqualato, Uomini e donne

Si continua a parlare di Marta Pasqualato e anche oggi potrebbe accadere lo stesso visto che il trono classico andrà in onda nel pomeriggio per chiudere in bellezza questo inizio di settimana in compagnia di Uomini e donne. La corteggiatrice è finita al centro dell'attenzione per via di una segnalazione arrivata in trasmissione e che ha messo in dubbio la sua permanenza nel programma. Mentre la registrazione è avvenuta ormai a inizio mese, solo ieri la puntata è andata in onda confermando la segnalazione sulla presunta notte d'amore che Marta avrebbe passato con un misterioso ragazzo che non era di certo Nicolò Brigante. Il tronista non ha preso molto bene la segnalazione e così ha deciso di eliminare la ragazza che è tornata, di seguito, in studio con una serie di screen che poco hanno convinto Nicolò che ha confermato la sua decisione.

MARTA PASQUALATO TORNERÀ IN STUDIO?

Da lì è successo di tutto visto che il tronista sembra davvero indeciso sul da farsi. Nei giorni scorsi l'ha raggiunta in camerino, l'ha invitata a tornare nel programma per discutere ancora del problema, ma anche fuori dagli studi le cose stanno peggiorando. Nelle scorse ore, i fan hanno avvistato Nicolò e Marta con le telecamere al seguito per quella che sembra essere un'esterna di cui conosceremo i contenuti solo nella prossima registrazione. Cosa succederà? Nicolò ha davvero deciso di andare da lei per capire meglio quello che è successo? Sembra proprio di sì anche se sui social è nuovamente scoppiato il caso visto che proprio il misterioso amico "burlone", Beppe, ha preso di mira i due opinionisti postando sui social una serie di emoticon, gif e foto tratte dalla puntata che lui ha "modificato" con filtri vari. Solo un modo per confermare che la segnalazione si basa solo su una bugia?

© Riproduzione Riservata.