Max Biaggi/ Ci sarà un confronto in diretta con Bianca Atzei? (L'Isola dei Famosi 2018)

Max Biaggi, l'ex fidanzato di Bianca Atzei, naufraga in Honduras, è tra i personaggi più chiacchierati nel mondo del gossip per il suo futuro sentimentale. (L'Isola dei Famosi 2018)

Max Biaggi, L'Isola dei Famosi 2018

Il nome di Max Biaggi è fra i più gettonati delle pagine di gossip a tema Isola dei Famosi 2018 e non solo perché l'ex fidanzata Bianca Atzei è ancora fra i concorrenti in gara. L'ex campione di Moto GP ha dato molto da discutere per via dell'entrata in scena nella sua vita di Michelle Carpente, l'attrice che secondo diverse testate nazionali sarebbe già legata a Biaggi dal punto di vista sentimentale. I due sono stati infatti già paparazzati insieme nei giorni scorsi, ma a chiarire ogni dubbio è stata proprio la Carpente. In un'intervista a Diva e Donna, l'artista ha chiarito che la natura del rapporto con l'ex pilota riguarda solo l'affetto e stima. E senza negare che Max sia una persona stupenda ed un bel ragazzo. La Carpente in particolare crede che parole come 'amore' e 'fiamma' siano troppo importanti per definire quella che è - forse per ora - solo amicizia. L'attrice si reputa inoltre distante dalle ex fidanzate di Biaggi, troppo belle ai suoi occhi per potersi considerare loro pari. Intanto, Max rimane in silenzio riguardo allo scoppio dei rumors e persino di fronte a chi non ha esitato a definire la Carpente la sua nuova fidanzata. Nella sua mente per ora solo la carriera che lo ha reso vincente e la passione per le moto, che ha condiviso con il pubblico durante l'ospitata della scorsa domenica grazie a Che tempo che fa. Come ringraziamento, il pluricampione mondiale ha voluto condividere con i propri fan sui social un breve stralcio della sua ospitata da Fabio Fazio, un recap dei traguardi raggiunti nei diversi campionati. Clicca qui per vedere il post di Max Biaggi.

I FAN DEL PROGRAMMA SOGNANO UN SUO SBARCO IN HONDURAS

I fan dell'Isola dei Famosi 2018 continuano a sognare su un possibile ingresso di Max Biaggi nello studio di Canale 5. Ad alimentare le speranze degli italiani è una rivelazione fatta da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, in cui ha parlato di un incontro alquanto singolare e legato ad un volto noto del reality. Il giornalista ha infatti sottolineato come nei giorni scorsi Biaggi e Mara Venier, opinionista in quest'edizione del programma, siano stati avvistati a Milano mentre pranzavano insieme. Il sospetto che l'ex fidanzata del campione, Bianca Atzei, possa essere il motivo del loro incontro riguarda per lo più le diverse ore che il centauro e la Venier avrebbero trascorso al ristorante. La cantante del resto ha parlato spesso del suo rapporto con Biaggi e della fine del loro amore. Non è stato raro vederla in Honduras con le lacrime negli occhi e fortemente oppressa dalla sofferenza che sta ancora provando. Anche se sono trascorsi diversi mesi dalla fine della loro relazione, la Atzei nomina spesso Biaggi durante i suoi dialoghi a tu per tu e persino in diretta durante le puntate del reality. Il dubbio quindi è lecito: Max Biaggi potrebbe fare una comparsa in studio? Le possibilità non sono così poche come si sembra, visto che il campione è ritornato a fare il giro dei salotti televisivi dopo diversi mesi d'assenza, in seguito all'incidente importante che lo ha spinto a rivedere le sue priorità e persino la relazione con la stessa Atzei.

