Megan Markle e il Principe Harry/ Murray Fraser e Parisa Fitz-Henley li interpretano in Lifetime

La favola tra il Principe Harry e Megan Markle diventa un film, interpretato dall'esordiente Murray Fraser e dall'attrice Parisa Fitz-Henley. Ecco tutte le info

20 febbraio 2018 Fabiola Iuliano

Una scena sul set di "Harry & Meghan: A Royal Romance" (Chi)

La favola del Principe Harry e della sua futura consorte Meghan Markle sta per diventare un film, che sarà trasmesso il prossimo 19 maggio in concomitanza dell'attesissimo matrimonio reale. A dare la notizia è il settimanale "Chi", che oltre ad anticipare dettagli inediti sul tv movie, pubblica in esclusiva alcuni scatti realizzati sul set. Il tv movie, dal titolo "Harry & Meghan: A Royal Romance", è prodotto dal canale americano Lifetime e vedrà nel ruolo dei protagonisti due giovani attori poco noti al pubblico italiano. Lui è Murray Fraser, un interprete esordiente che vanta una straordinaria somiglianza con l'ex "Spice boy" della casa reale, lei è l'attrice di origini giamaicane Parisa Fitz-Henley, affascinante ragazza mora che ricorda nei tratti la futura moglie di Harry. A dirigere il film troviamo invece un nome molto noto agli appassionati della famiglia reale: si tratta di Menhaj Huda, che già in passato ha diretto alcuni episodi della serie tv "The Royals".

LA TRAMA DEL FILM

Qualche giorno fa, in occasione delle prime riprese del film, alcuni fan avrebbero pizzicato Parisa Fitz-Henley con indosso un abito di colore rosso acceso, molto simile a quello che ha indossato da Meghan Markle al Today Show nel 2016; il film, infatti, dovrebbe ripercorrere la vita dei due protagonisti prima del loro incontro avvenuto grazie a un comune amico, senza tralasciare il periodo nel quale hanno mantenuto la loro relazione segreta e la successiva rivelazione ai media mondiali, culminata nel fidanzamento nel novembre 2017. Così come rivela il Daily Mail, la notizia sulla realizzazione di un film ispirato alla relazione fra Harry & Meghan è stata resa nota solo dopo che l'ex marito della Markle, Trevor Engelson, ha dato il via alle riprese di uno show che narra le vicende di un'americana divorziata, che lascia la sua vita negli state per trasferirsi a Londra e sposare l'erede di una nobile famiglia.

