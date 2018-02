Millie Bobby Brown fidanzata con Jacob Sartorius/ La star di "Stranger Things" si è innamorata, la foto

Millie Bobby Brown fidanzata con Jacob Sartorius, la star di ''Stranger Things'' mostra su Instagram la foto insieme al ragazzo noto grazie al social network Musical.ly.

20 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Millie Bobby Brown fidanzata

La Eleven di Stranger Things ha trovato l'amore. A 14 anni infatti la nuova stella di Hollywood Millie Bobby Brown ha deciso di presentare al pubblico, tramite una foto sui social network, il suo primo fidanzato Jacob Sartorius. In molti avevano sognato per lei una storia d'amore con Finn Wolfhard baciato sul set, con grande imbarazzo come raccontato a Variety, proprio della serie Stranger Things. Jacob Sartorius è noto negli Stati Uniti grazie al social network Musical.ly che lo ha portato a firmare un contratto con la RCA Records. Il web lo ama tanto che su Instagram conta addirittura nove milioni di follower. Ed è proprio sui social network che Millie Bobby Brown ha voluto presentare il suo fidanzato, esprimendo tutta la gioia per un momento davvero fantastico della sua vita. Non sono mancati i messaggi di delusione del pubblico che avrebbe voluto vedere anche nella vita reale la splendida storia d'amore vissuta nella serie con Finn Wolfhard.

IL SUCCESSO CON ''STRANGER THINGS"

Millie Bobby Brown ha riscosso un grandissimo successo grazie alla serie televisiva "Stranger Things". Nata a Malaga il 19 febbraio del 2004 nella serie distribuita da Netflix ha interpretato il ruolo di Eleven/Jane Ives. E' diventata inoltre la più giovane attrice della storia a ricevere la candidatura per gli Emmy come miglior attrice non protagonista. Cresciuta in Spagna visto che i genitori gestivano un ristorante a Marbella si trasferisce in Inghilterra, precisamente a Bournemouth, nel 2008. Studia recitazione però negli Stati Uniti dove la famiglia si trasferisce pochi anni dopo. Vola infatti a Orlando in Florida e viene notata da un agente di Hollywood. Il suo debutto arriva tramite diverse partecipazioni prima di arrivare a Stranger Things. La vediamo in due episodi di C'era una volta nel paese delle meraviglie nel 2013 quando è ancora piccolissima. Ha partecipato poi a diversi episodi di Intruders, NCIS - Unità anticrimine, Modern Family e Grey's Anatomy.

