Nadia Rinaldi/ Nuova lite con Eva Henger? (L'Isola dei famosi 2018)

Nadia Rinaldi, continuerà la lite con Eva Henger per difendere Francesco Monte anche stasera? Ospite in studio dopo la pesante eliminazione dal reality show. (L'Isola dei famosi 2018)

Nadia Rinaldi, L'Isola dei famosi 2018

Nadia Rinaldi è conosciuta per il carattere forte e schietto, per quella sincerità tipicamente romana che ha portato con sè all'Isola dei Famosi 2018. Dopo essere stata eliminata durante il televoto, l'attrice è intervenuta in diversi salotti televisivi per raccontare la propria esperienza e non solo. Chiamata in causa da Eva Henger, ha dovuto dire la sua riguardo al canna-gate che ha messo in croce Francesco Monte. La produttrice infatti non intende lasciar perdere la questione ed approfitta di ogni eliminazione per dimostrare di avere dei testimoni a supporto della propria tesi. A smentire tutto invece è proprio la Rinaldi, che a Domenica Live ha sottolineato di aver visto Francesco fumare solo tabacco e che quindi la Henger avrebbe preso un clamoroso abbaglio. La soubrette invece ha ribadito che Nadia ha assistito alla scena, ma l'attrice ha continuato a negare questa versione. Ed anzi, ha rivelato di aver passato un inferno simile 20 anni fa proprio a causa della droga, quando ha dovuto pagare in prima persona e dal punto di vista professionale lo scotto di accuse identiche a quelle che stanno affossando Monte.

IL DURO MOMENTO DELL'ELIMINAZIONE

L'eliminazione di Nadia Rinaldi all'Isola dei Famosi 2018 non è stata un momento di felicità per l'attrice romana, anche se ha potuto abbracciare il figlio Riccardo. L'artista è stata infatti al centro di alcune accuse dell'ex marito, che in una rivista di gossip l'ha accusata di sfruttare la figlia, frutto del loro matrimonio, solo per riallacciare i rapporti con lui. La Rinaldi infatti ha svelato durante una diretta dalle Honduras che sarebbe stata lasciata in asso dall'ex marito senza una reale motivazione e di pretendere che si comporti da padre, dato che la figlia ha bisogno della sua figura al proprio fianco. A Domenica Live, l'attrice non ha esitato a difendersi dalle accuse, sottolineando di aver solo manifestato la propria sofferenza e di provare un forte dolore nel vedere la figlia più piccola stare male perché non vede il padre da tempo. Per il resto Nadia è sicura di ciò che vuole nel suo futuro, o meglio che non vuole. Dopo due relazioni fallimentari, l'artista ha deciso infatti di portare avanti la propria battaglia personale da sola e di non voler avere alcun riavvicinamento con l'ex marito. Anzi, ha dichiarato di essere stata costretta a lasciare la figlia in Sicilia per un mese con il padre, accusando quest'ultimo di voler svolgere il ruolo di padre solo nel mese di agosto.

© Riproduzione Riservata.