Nicolò Ferrari/ Uomini e donne, il ricco rampollo di Riccanza in lacrime! Ecco perché

Nicolò Ferrari torna a Uomini e donne per una nuova puntata del trono classico ma qualcosa va storto e il ricco rampollo di Riccanza finisce in lacrime, cosa è successo? Ecco i dettagli

20 febbraio 2018 Redazione

Nicolò Federico Ferrari, Uomini e donne

Nicolò Ferrari sarà tra i protagonisti della puntata di oggi del trono classico di Uomini e donne e, in particolare, degli ultimi minuti visto che l'ex rampollo di Riccanza è uscito con entrambe le troniste. Le cose per lui non sono molto positive e non solo per via del poco interesse di Sara Affi Fella e di Nilufar Addati nei suoi confronti, ma anche per i commenti negativi arrivati sui social in relazione alla sua partecipazione al programma di Maria De Filippi, sarà questo che lo commuoverà o per lui è arrivato il momento di grandi e importanti rivelazioni? Sembra proprio che il corteggiatore avrà da dire qualcosa ma non prima di aver visto le sue ultime due esterne con le due troniste.

DOPPIA ESTERNA E LE LACRIME IN STUDIO

In un primo momento avremo modo di vedere l'esterna di Sara con Nicolò Ferrari che lui stesso va a prendere davanti al Policlinico Gemelli dopo una visita. I due si fermano poi in un parco dove Sara ammette di aver pensato a Lorenzo e di essere pronta ad uscire con lui anche se ha già scelto Nilufar. In seguito, Nicolò è uscito anche con Nilufar. I due sono andati in barca ed è lì che lei gli racconta di aver vissuto una giornata storta, lui la conforta, forse capendo di cosa si tratta e poi lei gli dice che le darebbe fastidio se lo vedesse uscire con Sara. Le cose in studio precipiteranno visto che il giovane rampollo finirà col piangere e scappare dietro le quinte del programma. La tronista lo seguirà ma qual è il motivo delle lacrime? Lo scopriremo tra poco

