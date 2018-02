Nilufar Addati/ Uomini e Donne, la tronista in lacrime per gli insulti sui social

Momento di crisi per la tronista Nilufar Addati. Al trono classico di Uomini e Donne, la ragazza scoppierà in lacrime parlando di alcuni insulti ricevuti si social.

20 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Nilufar Addatti

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, dedicata al trono over, andrà in onda un momento di crisi della tronista Nilufar Addati. Tra le lacrime, Nilufar legge sul cellulare un suo sfogo in merito a dei commenti cattivi ricevuti sui social: “Ho l’abitudine di scrivere quando qualcosa mi dà da pensare più del normale…”, spiega la tronista con la voce rotta dal pianto, motivando così il suo stato d’animo visto anche nell’esterna in barca con Nicolò. Il suo corteggiatore Giordano Mazzocchi si alza e la abbraccia per consolarla, sussurrandole qualcosa all’orecchio. Infetti, la tronista non è apprezzattissima dal popolo del web, che spesso la critica per i suoi modi in studio: “Ma Nilufar perché non pensa al suo trono?”, “La voce odiosa di Nilufar, onnipresente in qualsiasi situazione, mi sta facendo odiare questa stagione sempre di più” e “Nilufar dà consigli a tutti, quando si tratta degli altri super matura e realista. Poi quando si tratta della propria persona, un macello. Scelte sbagliate, una sull'altra”.

Nilufar criticata sul web

Nelle ultime ore, inoltre, Nilufar Addati è stata anche presa in giro per come è apparsa in puntata. Il pubblico non ha apprezzato il trucco della tronista: “Nilufar certe volte mi piace pure quello che dice ma queste SOPRACCIGLIA COSÌ MARCATE SONO ATROCI”, “Ho appena notato le sopracciglia di Nilufar, ma la vogliono veramente male? Sta antipatica al truccatore? No altrimenti non si spiega” e “Raga in tutto ciò perché le sopracciglia di Nilufar sono tridimensionali?”. C’è anche chi spera che la tronista faccia presto la sua scelta: “Non vedo l'ora della scelta di Nilufar così non la vedremo MAI MAI MAI più”. Anche sulla scelta, il pubblico teme che Nilufar prenda una decisione sbagliata, non scegliendo Giordano…









