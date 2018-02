Nina Soldano/ “Grazie nonna, dall’aldilà mi hai fatto sposare mandandomi mio marito Teo”

Nina Soldano, uno scatto pubblicato su Instagram

«E’ tutto merito del mio angelo custode, mia nonna: sono sicura che è stata lei, che non c’è più da molti anni, a farmi incontrare la mia anima gemella». A parlare è Nina Soldano, 54enne attrice della soap opera di Rai Tre, “Un posto al sole”, intervistata dal magazine di gossip Di Più Tv. Nina, che nella fiction interpreta Marina Giordano, si è sposata nel 2016 con Teo Bordagni, 42 anni, quindi 12 anni più giovane di lei. «Prima di incontrare mio marito – svela l’attrice – ero disinteressa al matrimonio, ho rifiutato due proposte da due miei ex». Una volta conosciuto Teo, però, l’amore si è definitivamente consacrato. E pensare che i due si sono conosciuti su Facebook: la Soldano ha visto una foto del futuro marito sul noto social network e di conseguenza ha provato a contattarlo. Da lì è quindi iniziato il rapporto che ha portato i due a sposarsi.

“DIFFIDENTE VERSO LE RELAZIONI VIRTUALI”

Come detto sopra, i due si sono conosciuti 8 anni fa, e fino ad allora, Nina era molto scettica nei confronti delle relazioni via internet: «Sono sempre stata diffidente – racconta a Di Più Tv – fino a poche settimane prima non avevo nemmeno il computer…». I due hanno quindi iniziato una relazione a distanza, visto che Nina è di Roma, mentre Teo era di Torino, ma dopo un mese hanno deciso di incontrarsi, precisamente a Napoli, la città dove si gira Un posto al sole. «Ero molto agitata – prosegue l’attrice ricordando il primo appuntamento – temevo che le foto pubblicate su Facebook non erano le sue», e invece, appena visti, i due si sono subito piaciuti e da quel giorno non si sono più lasciati. Dopo quattro mesi, Teo ha confessato a Nina di voler trasferirsi a Roma, visto che i due si vedevano sempre di sfuggita, e l’attrice ha acconsentito alla richiesta del proprio compagno, ospitandolo in casa sua.

“E’ IN ARRIVO UN BAMBINO”

Quindi, due anni fa, la proposta di matrimonio a sorpresa: «All’improvviso mi ha detto – racconta Nina – stiamo bene insieme, ci amiamo da tempo, perché non ci sposiamo?». Nina ha fatto cadere le proprie storiche resistenze, finendo fra le braccia di Teo pochi mesi dopo a New York. Quindi la stella di Un Posto al Sole torna a parlare della sua nonna: «Ho sempre avuto un forte legame con lei anche se non l’ho mai conosciuta – svela – ogni volta che mi succede qualcosa di felice rivolgo gli occhi al cielo, e visto che anche Teo ha una nonna in cielo, ci piace pensare che siano state loro a farci incontrare». Ed ora il prossimo step, l’arrivo di un bambino. L’idea della coppia è quella di adottare un figlio, e le pratiche sono già di fatto iniziate. «Sento che c’è un bambino che mi sta aspettando e io sto per arrivare», conclude l’intervista la Soldano.

