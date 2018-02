Oney Tapia/ Storie Italiane: "Nel buio c'è vita", in lui un grande esempio di rinascita e forza

Una storia di rinascita e voglia di farcela, Oney Tapia lancia la sua biografia a Storie Italiane e racconta alcuni momenti drammatici della sua vita. Ecco i dettagli

20 febbraio 2018 Hedda Hopper

Eleonora Daniele

Un grande esempio di rinascita e voglia di farcela, questo rappresenta Oney Tapia che oggi, ospite a Storie Italiane, ha avuto modo di raccontare la sua storia. Dalla morte del padre alla cecità, dallo sport alla sua partecipazione a Ballando con le stelle e la voglia di recuperare la medaglia persa alle ultime Olimpiadi del 2016, tutto questo concentrato in pochi minuti. Il pubblico di Rai1 ha sicuramente apprezzato il racconto di un uomo che ha deciso di non arrendersi e che, come lui stesso spiega, è "riuscito a trovare la luce nel buio" e a rimboccarsi le maniche per andare avanti e prendere in mano le redini della sua vita. L'occasione giusta per il suo racconto è l'uscita della sua autobiografia in uscita in questi giorni con il titolo "Più forte del buio".

LO STRUGGENTE RACCONTO SU RAI1

Vincere tutto e poi perderlo, affrontare il buio e trovare la luca, tutto è successo nella vita di Oney Tapia che racconta nel salotto di Eleonora Daniele proprio alcuni dei suoi momenti più bui leggendo alcuni brani del suo libro: una storia di sport, di speranza e di forza che prende il via da Cuba nel 1976 e continua ancora oggi, nel nostro Paese, dove lo sportivo ha trovato l'amore, la gioia e la voglia di andare avanti. Tapia parla di quel famoso incidente, di quel ramo che gli ha distrutto il volto portandogli via la vista proprio mentre la compagna Lorenza era incinta. La disperazione di quei primi momenti lascia il posto alla luce e quelle ombre che sembravano quasi fargli paura hanno trovato posto in un cassetto, Tapia ha bene in mano le redini della sua vita e grazie allo sport, all'amore e alla fede, è riuscito a riportare il sorriso sul suo volto, un grande inno alla vita che, tutto sommato, è degna di essere vissuta, malgrado tutto.

© Riproduzione Riservata.