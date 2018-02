Oroscopo di Paolo Fox/ Oggi 20 febbraio 2018: Pesci novità in arrivo in amore, e gli altri segni?

Paolo Fox, oroscopo oggi 20 febbraio 2018. Previsioni segno per segno: Pesci novità in arrivo in amore, Toro periodo positivo, Ariete al top. Scorpione in amore recupero lento

20 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 19 FEBBRAIO 2018

Ora invece andiamo ad osservare l'oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele nei minimi dettagli scomponendolo segno per segno. Partiamo da Scorpione e Pesci. Scorpione: Giornate di recupero ma è importante che non si passi dalla parte del torto solo per via dei toni e della maniera brusca con cui ci si esprime. Si deve giocare con la diplomazia e non con la rabbia facendo il gioco di persone che sono in torto marcio ma che però avranno ragione se si è troppo irruenti. In amore recupero lento, ma non bisogna avere fretta perché prima o poi i risultati arrivano soprattutto se c'è costanza. Pesci: i nati sotto questo segno si potrebbero innamorare all'improvviso delle persone incontrate recentemente. Fino al 10 di marzo soluzioni e vittorie per chi da tempo persegue un certo obiettivo, serve grande forza però per raggiungere quello che ormai ci si è prefissati da davvero molto tempo.

ARIETE PERSONALITÀ FORTE, SEGNI AL TOP

Voltiamo a pagina completamente e andiamo a vedere quei segni zodiacali dall'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele che si possono considerare al top per la giornata di oggi. L'Ariete ha davvero una personalità molto forte, proprio per questo anche le situazioni avverse si superano con facilità. C'è forza e determinazione, ma serve assolutamente essere attenti ai rischi che vengono dall'esterno. Il Toro vive una forte ascesa e questa è rafforzata dalla presenza di un Saturno molto attento ai suoi bisogno. La positività durerà ancora per due anni e questi potrebbero portare a prefissarsi dei progetti a lungo raggio. Febbraio però fino a questo momento, soprattutto dal punto di vista fisico, non è stato molto soddisfacente. Bisogna comunque rilassarsi un po' e tutto potrebbe svoltare in maniera decisamente positiva. Attenzione a farsi prendere dalla fretta che è sempre e comunque cattiva consigliera.

LUNA DISSONANTE PER IL CANCRO, SEGNI IN DIFFICOLTÀ

Partiamo con l'analisi dell'oroscopo di oggi, martedì 20 febbraio 2018, di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele con i segni zodiacali in difficoltà. La Luna dissonante potrebbe creare qualche complicazione al Cancro, che però non si blocca di fronte ai progetti che sta vivendo in questo momento. Bisogna fare molta attenzione a tutte le persone che si muovono alle spalle di questo segno. Attenzione ai colpi bassi che possono portare a delle complicazioni. La Bilancia è polemica in questo momento e rischia davvero di mettersi al giudizio di persone che a volte prendono anche in giro. Da domani già le cose potrebbero andare molto meglio, servirà del tempo però per assorbire i colpi che sono stati presi in questo periodo. Non per questo però ci si deve rassegnare, anzi è proprio adesso che serve una reazione davvero decisa che può portare molto presto a una reazione. Attenzione a chi però può mettere il bastone tra le ruote.

