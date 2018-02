PAOLA DI BENEDETTO/ Pensa a Francesco Monte, ma non convince Alessia Mancini (Isola dei famosi 2018)

Sull'Isola dei Famosi 2018 Paola Di Benedetto sente la mancanza di Francesco Monte, che lasciato il reality. La ex madre natura non gode della simpatia di Alessia Mancini.

Paola di Benedetto

Paola Di Benedetto sta iniziando ad accusare l'assenza di Francesco Monte all'Isola dei Famosi 2018. Dopo aver reagito in modo tiepido alle parole di Daniele Bossari nell'ultima diretta, sembra che stia finalmente realizzando quanto l'ex concorrente fosse importante per le sue giornate alle Honduras. L'opinionista del reality le ha infatti riportato i saluti di Monte, a cui Paola non aveva risposto con entusiasmo. Una reazione che ha stupito gran parte del pubblico da casa, che ha iniziato a interrogarsi sulla possibilità che la Naufraga avesse già dimenticato i baci scambiati con Francesco appena qualche giorno prima. Intanto, l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez continua a tifare per la Di Benedetto e si vocifera persino che possa apparire alle Honduras come ospite speciale. Il gossip contrasterebbe tuttavia con la decisione dell'ex tronista di volersi allontanare dai riflettori televisivi per qualche tempo, per via delle pesanti accuse di Eva Henger. Ignara di tutto quello che sta avvenendo all'esterno, Paola Di Benedetto ha confidato in questi giorni a Marco Ferri di pensare ogni giorno a Monte, soprattutto per quello che c'è stato fra loro. La ragazza potrebbe inoltre aver svelato come mai la sua reazione in puntata è stata così tiepida, dato che ad una domanda di Marco, ha sottolineato che non chiederebbe mai a Francesco se la pensa: è troppo timida e si vergogna, quasi come una 15enne alle prese con la prima cotta.

I dubbi di Alessia Mancini

Paola Di Benedetto ha conquistato gran parte dei concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018, ma esiste uno scoglio che potrebbe compromettere la sua permanenza alle Honduras. Alessia Mancini è infatti convinta che nasconda qualcosa e per questo ha deciso di votarla in tutte le nomination, subito seguita da Bianca Atzei. Quest'ultima ha sottolineato di non avere nulla contro la concorrente, ma dato il legame che ha creato con Alessia, c'è da credere che abbia voluto seguire la strategia della sua mentore. Per ora le liti in atto fra altri Naufraghi permettono inoltre a Paola di rimanere nell'ombra e di riuscire a schivare qualche colpo, ma una volta eliminati i più contestati di quest'edizione, farà bene a guardarsi le spalle dalla Mancini. Quest'ultima del resto ha delle qualità da leader che potrebbe sfruttare al momento opportuno, riuscendo a portare dalla propria parte anche chi per ora l'ha solo contestata. Paola invece dimostra di avere la testa altrove ed è fin troppo rinchiusa nella sua cerchia di amicizie, che intanto non a caso annovera uno dei concorrenti che ha legato con Francesco Monte, ovvero Marco Ferri. Alla luce di tutto questo appare improbabile che la Di Benedetto possa arrivare dritta fino in finale, soprattutto se si considera che i telespettatori sembrano averla dimenticata subito dopo l'uscita di scena di Francesco.

© Riproduzione Riservata.