POMERIGGIO 5/ Ottimi ascolti: Barbara D'Urso festeggia con Mara Venier al concerto di Jerry Calà

Oggi, martedì 20 febbraio, alle 17.10 su Canale 5 va in onda Pomeriggio 5, condotto da Barbara D'Urso. Spazio all’Isola dei famosi, prima della diretta di questa sera.

20 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Barbara D'Urso (Facebook)

Oggi, martedì 20 febbraio, alle 17.10 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con Pomeriggio 5, condotto da Barbara D’Urso. Ieri, ancora una volta, Carmelita si è confermata la regina indiscussa del pomeriggio: il programma di Mediaset ha fatto compagnia a 2.570.000 spettatori con il 19.7% nella prima parte, a 2.935.000 (20.4%) nella seconda e a 2.631.000 (16.8%) nella terza. Dopo la lunga diretta pomeridiana, Barbara D’Urso è uscita con Mara Venier, opinionista de L’Isola dei Famosi, partecipando al concerto del loro amico Jerry Calà. La loro serata è stata documentata dalla conduttrice di Pomeriggio 5, che ha caricato sulle sue Instagram Stories dei video in cui balla scatenata insieme all’amica Mara sul repertorio di Calà: “No tengo dinero” e “Vamos a la playa” dei dei Righeira, “Maracaibo” e “La canzone del sole” di Battisti. Dopo il concerto le due amiche sono andate nel camerino di Jerry Calà, dove hanno dato vita ad un altro show: “Nudo, nudo, nudo!”, urlava la D’Urso, mentre Mara ha iniziato a togliere i vestiti a Calà.

Speciale Isola dei famosi prima della puntata serale

Senza ombra di dubbio, oggi pomeriggio nel salotto di Barbara D’Urso si parlerà di Isola dei famosi, in vista della diretta in prima serata su Canale 5. Ieri nello studio di Pomeriggio 5 c’erano Eva Henger, Rocco Pietrantonio e Matteo Gentili. La Henger è ovviamente tornata a parlare delle accuse mosse a Francesco Monte: “Io continuo sulla mia strada, non me la sento di costringere nessuno. Sono sicura che prima o poi la verità verrà fuori: usciranno presto delle prove”, ha detto la ex pornodiva. Un riferimento alle prove di Striscia? Gentili, calciatore del Real Forte Querceta, ha commentato la reazione di Paola Di Benedetto - sua ex (?) fidanzata - al saluto di Francesco Monte: “Ho visto Paola molto fredda e distaccata, non è quella che conosco io”, ha detto Matteo.

