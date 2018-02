Pellegrina, la nonna di Simone Barbato/ Nessun flirt tra il nipote ed Elena Morali (Pomeriggio 5)

Ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, Pellegrina, la nonna di Simone Barbato, conoscerà Scintilla, fidanzato di Elena Morali. Nessun fidanzamento per il nipote e la Pupa.

20 febbraio 2018 Anna Montesano

Pellegrina, nonna di Simone Barbato

Dopo il figlio di Franco Terlizzi, un altro parente dei naufraghi dell'Isola dei Famosi diventa noto al pubblico. Stavolta tocca a Pellegrina, una dolce vecchietta che è la nonna del mimo Simone Barbato. Il pubblico l'ha conosciuta la settimana scorsa, durante la diretta dell'Isola quando si è parlato dell'avvicinamento di Simone alla bella Elena Morali e più volte la donna è stata inquadrata e anche interrogata in merito da Alessia Marcuzzi. Emozionata, nonna Pellegrina in quell'occasione ha dichiarato "Non ci ha mai portato a casa una fidanzata", apparendo molto emozionata e credendo, probabilmente, che potesse essere proprio Elena la fidanzata che tanto aspetta. Negli ultimi giorni infatti tra i due c'è stato un avvicinamento che a molti è parso essere più che amichevole, visto che Simone non ha negato il fascino che Elena suscita su di lui.

NONNA PELLEGRINA OSPITE A POMERIGGIO 5

Ma la verità è che l'ex Pupa è fidanzata con il noto comico di Colorado Scintilla, e che per i due si parla anche di imminente matrimonio. Questo la dolce nonna Pellegrina non lo sa ancora, ma ne verrà a conoscenza oggi, nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5. Nel corso del promo di oggi, Barbara D'Urso ha infatti annunciato che la nonna di Simone Barbato sarà ospite della puntata, ovviamente nella parte più leggera dello show, per parlare di suoi nipote. Ed è proprio oggi che la D'Urso presenterà alla signora Pellegrina Scintilla, il futuro marito della Morali, svelandole che quindi la bella Elena non potrà essere la fidanzata di suo nipote Simone.

© Riproduzione Riservata.