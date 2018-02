Pietro Tartaglione, fidanzato di Rosa Perrotta/ Video, "Solo cattiverie gratuite su di lei" (Isola dei Famosi)

Pietro Tartaglione, fidanzato di Rosa Perrotta, è intervenuto di nuovo su Instagram per difendere la naufraga de L'Isola dei Famosi da quelle che definisce "cattiverie gratuite"

Pietro Tartaglione, in uno scatto assieme a Rosa Perrotta (Instagram)

Pietro Tartaglione è uno dei… protagonisti involontari più in vista di questa edizione 2018 de L’Isola dei Famosi. Infatti, l’ex Corteggiatore salito agli onori delle cronache per la sua partecipazione a Uomini e Donne di Maria De Filippi è tornato a occupare le cronache di siti di gossip e riviste rosa per la sua liaison con Rosa Perrotta, una delle naufraghe che si trovano attualmente ancora in gioco sulle spiagge dell’Honduras nel reality show di Canale 5. Il ragazzo originario di Caserta infatti non solo è finito sotto i riflettori perché la sua storia d’amore con la ex Tronista è quotidianamente di pubblico dominio attraverso i rispettivi profili social, ma anche perché lo stesso Tartaglione è già intervenuto (in maniera più o meno diretta) in alcune polemiche che hanno coinvolto la sua fidanzata con altri concorrenti dell’Isola, non ultima Chiara Nasti e sua madre. Dopo l’ultimo battibecco che ha coinvolto la sua Rosa con Alessia Mancini è attesa una nuova replica su Instagram da parte di Pietro come accaduto nelle scorse settimane?

PIETRO TARTAGLIONE, LA "STORY" CONTRO LA MADRE DI CHIARA NASTI

E nelle ultime ore, attraverso le colonne del settimanale rosa Novella 2000, Pietro Tartaglione è tornato a difendere la sua compagna, spesso oggetto di critiche da parte degli altri naufraghi. L’ex Corteggiatore ha infatti parlato di “cattiverie gratuite” nei confronti di Rosa Perrotta in questa tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi: al pari di altri partner, familiari o amici dei naufraghi in Honduras, anche lui ha deciso di ‘scendere in campo’ e di replicare a muso duro, in particolare alla madre della fashion blogger Chiara Nasti, con la quale c’era già stato uno scontro attraverso il proprio profilo Instagram (@pietro_tartaglione). “Cara signora” ha scritto il ragazzo alla donna, “in questo caso sono io a regalare un po’ di visibilità a lei che forse ne ha bisogno”, punzecchiandola per il fatto che la sua Rosa è ancora sull’isola, mentre la Nasti ha abbandonato il reality show. “Come si fa ad attaccare una ragazza di 27 anni solamente perché ha difeso l’amica in trasmissione?”. E il portale Vicolo delle News ha salvato e pubblicato copia della relativa Story su Instagram nella quale c’è il piccolo sfogo di Tartaglione.

LE CONTINUE DICHIARAZIONI D'AMORE VIA SOCIAL

Insomma, nonostante siano assieme da solamente pochi mesi, sembra che Piero Tartaglione e Rosa Perrotta siano già molto legati e l’esperienza del reality show di Canale 5 che si sta svolgendo a migliaia di chilometri di distanza non sembra in alcun modo indebolito il loro legame, ma lo ha rafforzato ancora di più tra polemiche e battibecchi che, come detto, hanno portato in più di una occasione il ragazzo a prendere le difese della compagna. Inoltre, nemmeno un mese fa, sono state smentite dal diretto interessato alcune voci che volevano già in crisi la loro relazione. Non è quindi un caso che, anche per mettere a tacere eventuali rumors o pettegolezzi che mirano solamente a sfruttare la recente notorietà di Rosa, Pietro oramai dedica quotidianamente un post alla sua dolce metà, condendoli di messaggi d’amore che non fanno altro che accrescere il consenso della fanbase nei loro confronti. “A volte mi manchi così tanto che credo di non farcela. Poi ce la faccio, però mi manchi lo stesso” ha scritto nella didascalia a margine di uno scatto, mentre di recente ha condiviso coi suoi followers una foto all’ombra del Duomo per quelli che sono i suoi “ricordi milanesi” assieme a Rosa.

