RITA DALLA CHIESA / Mangia carne e si professa vegetariana? Il botta e risposta con una fan

Rita Dalla Chiesa si professa vegetariana ma in realtà mangia carne? Ecco le pesanti accuse di una fan su Twitter con l'immediata reazione della conduttrice.

20 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Rita Dalla Chiesa (Facebook)

Rita Dalla Chiesa è da sempe un'animalista convinta e nel suo passato a Forum ha lungamente dichiarato questa sua battaglia. Il rispetto per gli animali, la campagna contro l'abbandono dei cani nel periodo estivo e il amore indiscutibile per gli adorati amici dell'uomo sono stati spesso argomento di discussione nella trasmissione da lei condotta e oggi sui social network. Tale amore l'ha portata, con il passare degli anni, a diventare anche vegetariana anche se un suo gesto del passato non è andato giù ad una utente di Twitter che qualche ora fa l'ha rimproverata per un suo trascorso scivolone. Il motivo di attrito va molto indietro nel tempo ovvero al periodo in cui l'aviaria destava grande preoccupazione tra gli italiani. Per questo il mercato del pollame era entrato in crisi, fatto che aveva reso necessario l'intervento dell'opinione pubblica. Per questo alcuni famosi personaggi avevano mangiato in televisione una coscia di pollo, dimostrando di non essere affatto preoccupati per i possibili rischi che tale carne portava con sé. Tra di essi Maurizio Costanzo, Lamberto Sposini e, a quanto pare Rita Dalla Chiesa.

Rita Dalla Chiesa rimproverata da una fan

Rita Dalla Chiesa è stata rimproverata da una sua fan per uno scivolone avvenuto diversi anni or sono. Nonostante oggi si proclami vegetariana, la conduttrice di Forum in passato aveva abitudini onnivore, motivo per cui aveva mangiato la famosa coscia in diretta per tranquillizzare i telespettatori sul rischio dell'aviaria. Una scelta che ora le si ritorce contro, come riportato dalle dichiarazioni di una sua follower. Su Twitter, infatti, è arrivato il duro rimprovero: "Rita Dalla Chiesa che si professa vegetariana e poi scivola sulle cosce di pollo e la bresaola..." Un commento che prosegue con pesanti accuse, ma che ha trovato la spiegazione convinta da parte della conduttrice: "Scusa, chi ti ha detto che mangio bresaola o cosce di pollo??? Quando compro carne è per mio nipote. Come ti permetti???". Un botta e risposa che non sembra destinato a concludersi anche se gli altri utenti della Dalla Chiesa sono subito intervenuti in sua difesa, confermando l'innegabile amore per gli animali.

