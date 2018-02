Rihanna compie 30 anni / Sui social un video per salutare i fan: "Sono ancora nei 20!"

Rihanna ha salutato i suoi fan alla vigilia del suo 30 esimo compleanno condividendo un breve filmato sui social. Nella clip, dove la popstar annuncia di essere...

20 febbraio 2018 Fabiola Iuliano

Rihanna

Con oltre 230 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e nove Grammy conquistati nel corso della sua sfavillante carriera, Rihanna è una delle cantanti pop più amate degli ultimi 15 anni. Oggi, però, la stella della musica ha raggiunto un nuovo traguardo, quello dei trent'anni, celebrati con un breve filmato pubblicato sui social network. Rihanna ha scelto quindi di condividere il suo compleanno con i suoi numerosissimi fan, che nella serata di lunedì, esattamente alla vigilia del suo compleanno, hanno trovato sulla sua bacheca un video sensuale con la quale la popstar ha annunciando di essere ancora - per poco - nei 20. A mettere fine al suo idillio la voce dell'amica Jennifer Rosales, che con un'inaspettata dichiarazione ha ricordato alla star di far parte dei ventenni "ancora per poco". Ma quella del filmato non è stata l'unica trovata di Rihanna, che per il suo compleanno ha sorpreso i suoi follower con una serie di scatti molto divertenti. se vi siete persi il video postato da Rihanna sulle Storie di Instagram, potete cliccare qui e visualizzarlo sul suo profilo ufficiale.

SUL WEB SPOPOLA LA MAGLIA "IO ODIO RIHANNA!"

Per dare il benvenuto ai suoi 30 anni, Rihanna ha postato sui social network una foto che ha fatto discutere i suoi fan: la stella della musica, infatti, si è lasciata ritrarre mentre indossava una maglietta extra large con su scritto "Io odio Rihanna, non mi fido di nessuno sotto i 30 anni!" (qui lo scatto). L'autore di questo capo è Bjarne Melgaard, un artista che, al contrario di ciò che suggerirebbe la sua ultima trovata, non odia Rihanna, ma ha semplicemente ritrovato il modo di lasciare un commento ironico sugli attuali ideali giovanili. Rihanna è nata il 20 febbraio del 1988 a Saint Michael, nelle Barbados, e oggi è considerata una delle icone pop più amate dai più giovani; oltre ad eccellere in campo musicale, la reginetta del pop nel 2014 ha ricevuto il prestigioso Fashion Icon Award per il suo stile, dopo aver influito con i suoi outfit e con la linea di make up da lei ideata sul mondo della moda.

© Riproduzione Riservata.