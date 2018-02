Rosa Perrotta/ Video, la lite con Alessia Mancini: "Sei falsa, sei una giocatrice!" (Isola dei Famosi 2018)

20 febbraio 2018 Fabiola Iuliano

Rosa Perrotta

In Honduras i vecchi gruppi sono soltanto un lontano ricordo e a farne le spese è stata soprattutto Rosa Perrotta. La naufraga, infatti, ha passato l'ultima settimana sull'Isola dei Famosi 2018 lontana dalla sua solita cerchia ed è stata accolta dal gruppo rivale "capitanato" dalla sua storica nemica Alessia Mancini. Come ampiamente previsto, nel corso della settimana non sono mancati gli scontri fra le due, scatenati da un evento che qualche giorno fa ha causato la distruzione della capanna del fuoco. I naufraghi, infatti, hanno eretto una piccola costruzione per proteggere il falò dalle intemperie, ma Rosa Perrotta, addetta al fuoco assieme a Francesca Cipriani, nel corso della notte ha inavvertitamente inserito una foglia secca fra la legna, causando un'improvvisa vampata che ha incendiato tutta la struttura. Di fronte al pasticcio, Alessia Mancini ha scelto di non concedere alcuno sconto all'ex tronista e, nel corso di un confessionale, ne ha approfittato per evidenziare i limiti della sua compagna di avventura: "Ieri mi sembrava che Rosa avesse preso confidenza con il fuoco. Forse quando non si sa fare qualcosa è meglio dirlo".

IL FUOCO ACCENDE LO SCONTRO FRA LE DUE NAUFRAGHE, VIDEO

Ancora conflitti, sull'Isola dei Famosi 2018, per Rosa Perrotta e Alessia Mancini, che sono arrivate allo scontro dopo che l'ex tronista, nel corso della notte, ha inavvertitamente dato fuoco alla capannella costruita per proteggere il fuoco. Tuttavia, a scatenare l'ira di Alessia Mancini è stata la reazione dell'ex tronista, che a suo dire non si sarebbe scusata con il gruppo per il pasticcio combinato nottetempo: "Questa mattina noi ci siamo alzati, abbiamo aperto il cocco, abbiamo fattole porzioni, tu sei uscita molto prima di Francesca (colei che era di guardia al fuoco insieme alla Perrotta, ndr), sei stata lì con noi zitta, muta, hai preso il cocco: non sei stata capace di dire 'Ragazzi, mi dispiace per quello che è successo stanotte". Di parere opposto Rosa Perrotta, che dopo aver ribadito più volte di essersi scusata con i presenti, non ha nascosto la sua delusione di fronte al comportamento della sua compagna di avventura: "Da donna, proprio da te mi aspettavo una cosa: 'Non ti preoccupare può succedere!' (...) A te non interessa parlare con me perché io ci ho provato sei uscita dall'acqua e te ne sei andata! (...) Sei falsa, sei una stratega, sei una giocatrice!". A questo link il video dell'acceso confronto fra le due naufraghe.

LA QUERELLE PER LA COSTRUZIONE DELLA CAPANNA: GASPARE SI SCHIERA

Dopo aver inavvertitamente causato l'incendio della capanna eretta a protezione del fuoco, Rosa Perrotta si è messa subito all'opera per ricostruirla, ma le sue tecniche costruttive hanno sollevato le obiezioni di Alessia Mancini, che notando delle pecche ha deciso di intervenire per appiattire il terreno in prossimità dei paletti di sostegno. Questo gesto, però, ha mandato su tutte le furie l'ex tronista, certa di avere bene in mente il metodo più giusto per realizzare una capanna a prova di uragano: "Non me lo appiattire con la scarpa, poi cade tutto". Immediata la replica dell'ex letterina, che forte dell'esperienza accumulata nel realizzare la prima capannella, ha cercato di suggerire alla sua rivale la strada giusta per ottenere un buon lavoro: "Gli altri pali non si sono mossi per dieci giorni e li avevo fatti col piede". A dire la sua, in questa querelle, anche Gaspare, che nel dare a Rosa il suggerimento più giusto ha involontariamente preso le parti della Mancini: "Non metterci la sabbia, metti i sassi".

