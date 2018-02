SAMANTHA DE GRENET E LUCA BARBATO / La storia d'amore dalla separazione al nuovo matrimonio (Mattino 5)

Samantha De Grenet e Luca Barbato, la splendida storia d'amore dalla separazione al nuovo matrimonio. In studio presenti come opinionisti Marco Balestri e Lory Del Santo. (Mattino 5)

20 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Samantha De Grenet e Luca Barbato, Mattino 5

A Mattino 5 c'è possibilità di confronto in merito al secondo matrimonio tra Samantha De Grenet e Luca Barbato. In studio sono ospiti infatti Lory Del Santo e Marco Balestri che possono dire la loro in merito a quanto accaduto. La prima ha affermato come davvero Samantha De Grenet e il suo Luca Barbato siano stati bravissimi nella gestione delle difficoltà nei confronti di un bambino piccolo da rispettare. Lory Del Santo specifica che a lei è andata meno bene e racconta la sua storia. Marco Balestri invece alza un polverone quando dice: "Se si torna insieme a una persona con cui si è già stati vuol dire che non si è trovato di meglio". Per fortuna con Samantha De Grenet c'è un bel rapporto e allora i due hanno modo di spiegarsi con Marco Balestri che sottolinea come quando si vivono nuove relazioni è chiaro che si guarda anche sempre indietro e che magari si può capire come una vecchia storia era quello che si cercava dalla vita.

LA SPLENDIDA STORIA D'AMORE DALLA SEPARAZIONE AL NUOVO MATRIMONIO

Samantha De Grenet è ospite in studio da Federica Panicucci a Mattino 5. La donna ha raccontato la sua splendida storia d'amore con Luca Barbato che ha vissuto anche dei momenti molto complicati. Dopo essersi sposata da giovanissima la showgirl aveva divorziato poco dopo. Nel 2005 arriva il matrimonio a Terni con l'ingegnere Luca Barbato dal quale però si separa un anno dopo nonostante la nascita del figlio Brando. Passano gli anni e i due rimangono in contatto, vivendo le difficoltà nella maniera più tranquilla possibile per cercare di evitare dispiaceri al bambino. Nel 2014 i due sono tornati insieme e un anno dopo si sono risposati. Samantha De Grenet ha raccontato da Federica Panicucci le difficoltà incontrate con Luca Barbato e la forte voglia di riprovarci quando ha capito di essere ancora innamorata del suo ex marito. Sicuramente è una storia da prendere ad esempio soprattutto per la gestione della crisi di fronte a un bimbo molto piccolo che non poteva capire.

