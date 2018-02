SFIDA NELLA VALLE DEI COMANCHE/ Su Rete 4 il film con Audie Murphy (oggi, 20 febbraio 2018)

Sfida nella valle di Comanche, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 20 febbraio 2018. Nel cast: Audie Murphy, Mort Mills, alla regia Frank McDonald. Il dettaglio della trama.

20 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film western nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST AUDIE MURPHY

Il film Sfida nella valle di Comanche va in onda su Rete 4 oggi, martedì 20 febbraio 2018, alle ore 16.35. Una pellicola western del 1963 che è stata affidata alla regia di Frank McDonald, la trama è incentrata sulle avventure dello sceriffo Bob Gifford impegnato in una complessa operazione che ha come obiettivo quello di sgominare una pericolosa banda criminale. Tra gli interpreti principali del film figurano Audie Murphy, Mort Mills, John Hubbard e John Milford. Frank McDonald, che si occupato della direzione del film, è stato un noto regista cinematografico americano famoso principalmente per aver portato al successo film come Rainbow Over Texas, Call of the Klondike, The Ghost of Crossbones Canyon, Le avventure di Gene Autry e Il tesoro della montagna rossa. Nel nostro Paese la distribuzione è stata curata dalla casa di produzione De Laurentiis. Sfida nella valle dei Comanche venne distribuito in numerosi Paesi europei, come Portogallo, Francia e Germania. Nonostante ciò il film non riuscì a riscuotere il successo sperato. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SFIDA NELLA VALLE DEI COMANCHE, LA TRAMA DEL FILM

Una banda di criminali sta imperversando nella piccola comunità di Comanche Creek, derubando attività e mettendo a segno continue razzie a danno di ignari malcapitati. La NDA, un'agenzia governativa, decide di porre fine a tutto questo e per farlo ingaggia l'astuto agente Bob Gifford. Quest'ultimo dovrà prima farsi arrestare e poi intrufolarsi nella banda criminale per scoprirne i meccanismi e soprattutto i vertici che ne guidano le operazioni. Poco dopo il suo ingresso nella banda i criminali liberano un altro detenuto che per poco non svela l'identità di Gifford. Purtroppo però la sua operazione sotto copertura è seriamente messa a repentaglio, in quanto i malviventi hanno ben compreso che uno dei due ultimi detenuti liberati è in realtà una talpa. Mentre la trama svela che lo sceriffo di Comanche Creek è il vero capo della gang criminale, Gifford è costretto a prendere parte ad una nuova rapina. Riuscirà Gifford ad incastrare lo sceriffo assicurandolo alla giustizia?

© Riproduzione Riservata.