SIMONE BARBATO/ Se Filippo Nardi non sarà eliminato si vendicherà di lui? (Isola dei famosi 2018)

All'Isola dei famosi 2018 Simone Barbato ha trascorso la settimana sull'isola dei pejor lontano da Elena Morali. Il mimo non si è integrato nel gruppo.

Simone Barbato

Superato lo scoglio delle ultime nomination dell'Isola dei Famosi 2018, Simone Barbato ha dovuto vivere una settimana lontano dalla 'sua' Elena Morali. I due hanno legato molto nei giorni precedenti, tanto che i rumors sulla nascita della loro coppia sono fra i più quotati sui social. E il tutto senza considerare che la modella non ha di certo il cuore libero, dato che si trova ad un passo dalle nozze con il comico Gianluca Furbelli, conosciuto come Scintilla. Intanto, Simone è riuscito ad allontanarsi dalle ultime critiche ricevute da Amaurys Perez e altri concorrenti, che lo hanno accusato di essere piuttosto assente nelle dinamiche di gruppo. Il mimo modenese di contro ha puntato il dito contro Filippo Nardi, a cui ha assegnato la propria nomination, convinto che i suoi modi di fare sgarbati non siano facilmente digeribili. Ed è proprio questo l'errore che potrebbe spingere Simone verso un nuovo baratro, sempre ammesso che le invettive di Cecilia Capriotti si dovessero rivelare esatte. A detta dell'ultima eliminata del reality, il Conte sarebbe infatti un manipolatore in grado di creare strategie e complotti degni di nota: il voto del mimo e tenore potrebbe quindi portarlo verso una nuova nomination. Intanto, Simone sembra essere rientrato nella nebbia che aveva caratterizzato la sua prima settimana nel programma. Meno presente rispetto al resto dei concorrenti, ha scelto di tenersi distante da liti e confidenze.

Da solo senza la sua Jane

L'Isola dei Famosi 2018 potrebbe vedere difficilmente Simone Barbato fra i vincitori finali. I fan avevano nutrito forti speranze nell'arrivo del mimo nel reality, forse credendo che avrebbe strappato qualche sorriso in un clima sempre più teso. La sua presenza nel programma sta prendendo invece una piega del tutto diversa, forse perché intento a mostrare la sua vera personalità, quella lontana dalle telecamere che lo hanno reso famoso in tante gag comiche. Tolta dalla sua vita anche Elena Morali, attualmente confinata sull'Isola del Mejor, Simone deve vedersela con Naufraghi con cui non ha stretto rapporti forti. Pesce fuor d'acqua, ha deciso di mantenere le distanze e di fare una sua Isola personale, anche per evitare di scatenare ulteriori malumori. I bookmakers invece sembrano aver già dato come improbabile una sua vittoria finale, forse perché per il mimo sarebbe impensabile riuscire a battere concorrenti più forti come Alessia Mancini e Filippo Nardi. L'unica speranza rimane la tematica romantica, un terreno che a Barbato del resto sembra piacere fin troppo. Nell'ultima diretta, lo abbiamo visto infatti alle prese con la sua Jane, nomignolo che ha attribuito ad Elena Morali, tanto che genitori ed una commossa nonna sperano già che fra i due nasca qualcosa di più.

