SPECIAL FORCES - LIBERATE L'OSTAGGIO/ Su Rete 4 il film con Diane Kruger (oggi, 20 febbraio 2018)

Special Forces - Liberate l'ostaggio, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 20 febbraio 2018. Nel cast: Diane Kruger, Raz Degan e Denis Menochet. La trama del film nel dettaglio.

20 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST DIANE KRUGER E RAZ DEGAN

Il film Special Forces - Liberate l'ostaggio va in onda su Rete 4 oggi, martedì 20 febbraio 2018, alle ore 21,15. Una pellicola d'azione che è stata diretta da Stephane Rybojad nel 2011 e interpretata da Diane Kruger, Raz Degan, Denis Menochet, Raphaël Personnaz, Alain Figlarz e Alain Alivon. La pellicola è ambientata in Afghanistan, nel corso di un conflitto che imperversa in Kossovo. La sceneggiatura è stata curata da Michael Cooper, noto negli Stati Uniti come giocatore di basket professionistico nella NBA. Il personaggio maschile principale è stato interpretato da Benoît Magimel, attore francese noto per le sue apparizioni in film come Il pianista, nju, la bête dans l'ombre, French Connection, A testa alta e Quello che gli uomini non dicono. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SPECIAL FORCES - LIBERATE L'OSTAGGIO, LA TRAMA DEL FILM

Un'unità militare speciale dell'esercito francese è impegnata in una pericolosa missione in Afghanistan. Il loro obiettivo è quello di trarre in salvo due ostaggi. I due prigionieri sono una giornalista francese d'assalto ed un rifugiato di nazionalità serba. A perpetrare i due brutali rapimento è un gruppo talebano che in un video minaccia di uccidere le donna senza proporre un possibile scambio o un riscatto. Il Governo francese decide così di scendere attivamente in campo per salvare la giovane Elsa. Le operazioni di recupero degli ostaggi vanno a buon fine ma i talebani distruggono l'elicottero della squadra di soccorso, lasciandoli in balia dei nemici, prigionieri di un territorio ostile. Si innescherà così una vera e propria lotta contro il tempo che costringerà le forze speciale ed i due ostaggi liberati ad una fuga rocambolesca contro un esercito talebano spietato e senza scrupoli, composta oltre cento unità.

