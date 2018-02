STRISCIA LA NOTIZIA/ Valerio Staffelli e Max Laudadio mostreranno nuove prove sul canna-gate?

20 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Questa sera, martedì 20 febbraio alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci, condotta da Ficarra e Picone. Ieri sera Striscia ha incassato una nuova sconfitta registrando una una media di 5.568.000 spettatori con uno share del 19.8%. Su Rai 1, invece, I Soliti Ignoti – Il Ritorno ha ottenuto 6.601.000 spettatori con il 23.6% di share, facendo da traino alla nuova puntata de Il commissario Montalbano. Questa sera Striscia anticiperà la nuova puntata dell’Isola dei Famosi: riuscirà a battere il suo competitor? Ieri Striscia la Notizia ha mostrato il fuorionda integrale tra Nadia Rinaldi ed Eva Henger nell’ultima puntata di Domenica Live, inoltre i due inviati Valerio Staffelli e Max Laudadio hanno rivelato di aver altre prove che sosterebbero la tesi della Henger. Verranno rivelate oggi?

Michelle Hunziker a Scommettiamo che?

Dopo il successo di Sanremo 2018, Michelle Hunziker - volto noto di Striscia la notizia - condurrà la nuova versione di “Scommettiamo che…”, lo storico format andato in onda negli anni '90 sulla Rai con la conduzione di Fabrizio Frizzi. “Il nome del programma sarà Una cosa come Ci puoi scommettere, Scommettiamo che lo fa Non c' è ancora il titolo definitivo perché Scommettiamo che è un titolo registrato dalla Rai”, ha detto Stefano Orsucci, Chief Creative Officer di Magnolia, al Messaggero. Al timone del programma, che sarà più “un adattamento italiano a Wetten Dass, un programma di cui Magnolia ha i diritti internazionali”, sia sarà la conduttrice svizzera: “Al Festival ha dimostrato di essere in grado di tenere il palco. È molto fresca, carina, parla tutte le lingue e con gli ospiti internazionali è perfetta. È una che si meraviglia davvero. Lei vuole farlo da sola".

