SUNLIGHT JR./ Su Cielo il film con Naomi Watts e Matt Dillon (oggi, 20 febbraio 2018)

Sunlight Jr., il film in onda su Cielo oggi, martedì 20 febbraio 2018. Nel cast: Naomi Watts, Matt Dillon, Norman Reedus e Tess Harper, alla regia Laurie Collyer. Il dettaglio della trama.

20 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in prima serata su Cielo

NEL CAST NAOMI WATTS

Sunlight Jr., il film in onda in prima visione tv su Cielo oggi, martedì 20 febbraio 2018 alle ore 21.15. La pellicola drammatica è stata diretta e sceneggiata da Laurie Collyer, regista statunitense che ha curato la regia di film come Story of a girl, Sherry Baby e Nuyiorican Dream. Il film è poi costellato dalla presenza di alcune grandi stelle del cinema statunitense come Naomi Watts, Matt Dillon, Norman Reedus e Tess Harper. Le musiche del film sono state curate da J. Mascis, musicista e chitarrista americano e membro della band dei Dinosaur Jr. Il primo video promozionale del film è stati pubblicato nel settembre del 2013, a sei mesi di distanza dalla data di uscita ufficiale nei cinema statunitensi. Naomi Watts, che veste i panni di Melissa, è un'inteprete americana che recentemente ha preso parte alle riprese de Il libro di Henry e The Glass Castle. Accanto a Naomi Watts e Matt Dillon figura anche Norman Reedus, attore americano reso celebre principalmente dal ruolo di Daryl Dixon nella fortunata serie televisiva Walking Dead. Nel 2016 ha fatto parte del cast del film Codice 999. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.





SUNLIGHT JR., LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

I protagonisti della storia sono Melissa e suo marito Richie. Mentre lei è impiegata come commessa in una piccola bottega, lui purtroppo non può lavorare perché paraplegico e dunque costretto su una sedia a rotelle. I due vivono in una modesta camera di un motel di periferia, quando la vita sembra voler fare loro un regalo. Mellissa, infatti, scopre di aspettare un bambino. La notizia riempie di gioia entrambi ma poco dopo la donna viene improvvisamente licenziata e i due saranno costretti ad abbandonare la loro dimora temporanea. Per Melissa e Richie sarà l'inizio di un periodo difficile e pieno di sfide da affrontare.

