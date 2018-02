Serena Iansiti/ Il Commissario Montalbano, schierata dalla parte delle donne: "Il dialogo è importante"

Serena Iansiti è sicuramente promossa per il suo ruolo ne Il Commissario Montalbano ma anche per la sua vita personale, sempre schierata dalla parte delle donne contro la violenza

20 febbraio 2018 Hedda Hopper

Serena Iansiti

Serena Iansiti è sicuramente cresciuta. Sono sempre meno quelli che la ricordano nei panni della viziata e sciocca Lavinia Grimaldi di Centrovetrine (almeno prima della sua trasformazione tra amori e delusioni) ma solo in questo modo è possibile accorgersi della parabola ascendete che sta mettendo a segno colpo dopo colpo e tanta gavetta. Ieri sera Serena Iansiti è stata protagonista, da guest star, della seconda e ultima puntata de Il Commissario Montalbano, e il pubblico non ha potuto far altro che applaudire ai suoi successi. Vederla nel prime time di Rai1 è sicuramente una grande soddisfazione per chi la segue da anni e per chi adesso spera di vederla alle prese con la grande fiction impegnata e con un ruolo importante che possa finalmente regalarle la consacrazione che merita. Da Centovetrine a Squadra Antimafia, passando da I Segreti di Borgo Larici e I Bastardi di Pizzofalcone, Serena Iansiti ha davvero tanti ruoli alle spalle ma, sicuramente, sa colpire al cuore dei fan e non solo per le sue interpretazioni ma anche per la sua vita privata e le sue scelte.

DA IL COMMISSARIO MONTALBANO AL MANIFESTO DISSENSO

Proprio in questi giorni, la Iansiti ha firmato la lettera manifesto Dissenso comune che ha messo insieme attrici e lavoratrici dello spettacolo italiane contro le molestie sessuali. Proprio a riguardo, dopo lo scandalo Weinstein, Spacey e tutto quello che è venuta a galla nel cinema americano e quello italiano, l'attrice napoletana classe 1985, ha ribadito in un'intervista a lareplubblica.it: "Sono felice di questa presa di coscienza di noi donne che dall'America sta travolgendo tutto il mondo, ma è essenziale, affinchè il cambiamento sia reale, coinvolgere anche gli uomini in questo dialogo. E soprattutto bisogna educare fin da piccoli, maschi e femmine, al rispetto dell'essere umano". Ma la stessa Serena poi torna proprio sul cinema e sul fatto che spesso i ruoli femminili siano solo di supporti a quelli maschili (stessa cosa nella tv americana dove spesso questo si traduce anche in una disparità di retribuzione), dicendo: "Spesso nel cinema italiano i ruoli femminili sono di accompagnamento a quelli maschili. Ci sono naturalmente delle piacevoli eccezioni e negli ultimi anni sembra che qualcosa stia cambiando". Le cose cambieranno in meglio anche per lei? Il pubblico lo spera.

© Riproduzione Riservata.