Stasera tutto è possibile/ Anticipazioni 20 febbraio: Sergio Assisi, Max Cavallari e Gloria Guida ospiti

Stasera tutto è possibile, anticipazioni 20 febbraio e ospiti: Amadeus conduce un nuovo appuntamento del divertente show con Sergio Assisi, Max Cavallari, Gloria Guida tra gli ospiti.

20 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Amadeus

Il martedì sera, su Raidue, c’è l’imperdibile appuntamento con Stasera tutto è possibile. Oggi, 20 febbraio, alle 21.15 sulla seconda rete della Rai, va in onda la sesta puntata della terza stagione di Stasera tutto è possibile, il divertente show condotto da Amadeus e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Dall’Auditorium Rai di Napoli, Amadeus è pronto a fare compagnia agli italiani insieme ai suoi numerosi ospiti che, per una sera, tornano a divertirsi come se fossero bambini sperimentando i vari giochi previsti per la serata. La parola d’ordine di Stasera tutto è possibile è una sola ovvero divertimento. Tutti i personaggi famosi che accettano l’invito di Amadeus e della sua squadra lo fanno solo per trascorrere una serata di relax e di gioco. Tutti i partecipanti, infatti, non vincono assolutamente nulla se non l’ebbrezza di trasformare in possibile anche quelle imprese che, all’apparenza, sembrano impossibili. Il premio per tutti, però, è l’affetto dei telespettatori che, ogni settimana, seguono con entusiasmo il nuovo appuntamento.

STASERA TUTTO E' POSSIBILE, ANTICIPAZIONI: TUTTI GLI OSPITI DEL 20 FEBBRAIO

Grandi ospiti anche nel sesto appuntamento di Stasera tutto è possibile. A fare compagnia ad Amadeus ci saranno Sergio Assisi, Max Cavallari, Gianpaolo Gambi, Gloria Guida, Guillermo Mariotto, Marco Marzocca, Francesco Paolantoni, Clemente Russo, Giulia Salemi e Debora Villa. Oltre all’amatissima Stanza inclinata, tra i giochi della serata ci saranno “Step rebus” e “Tutto d’un fiato”. Il primo è ispirato a un classico dell’enigmistica, il rebus: alcuni degli ospiti dovranno mettere in scena sia verbalmente che una vignetta e farne indovinare la frase agli altri concorrenti. In “Tutto d’un fiato”, invece, gli ospiti ascolteranno delle canzoni di cui dovranno indovinare l’interprete. Ad ogni risposta corretta dovranno bere tutto d’un fiato un cocktail dal gusto imprevedibile. Come ogni martedì, dunque, il divertimento non mancherà sia per i protagonisti in studio che per il pubblico a casa.

