Stefano De Martino/ Tra Striscia la notizia e il canna-gate, replicherà? (Isola dei Famosi 2018)

Stefano De Martino inviato nella tormentata Isola dei Famosi 2018. Tirato in mezzo da Striscia la notizie dirà la sua sul canna-gate? Intanto delizia le fan con le sue foto...

20 febbraio 2018 Fabiola Iuliano

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi

Continua l'avventura honduregna di Stefano De Martino, che in qualità di inviato dell'Isola dei Famosi 2018 riveste un ruolo fondamentale per il benessere psicofisico dei naufraghi. L'ex ballerino di Amici è infatti l'unico a poter interagire con i naufraghi, che diverse volte, anche nel corso delle dirette serali, hanno ricevuto da lui risposte e conferme. Fra una prova e l'altra del reality di Canale 5, Stefano De Martino riesce però a gustarsi qualche momento di sano relax, così come dimostra lo scatto pubblicato ieri sul suo profilo ufficiale. Nella foto il ballerino si lascia infatti ritrarre circondato dal blu delle acque di Cayos Cochinos, mentre scruta l'orizzonte baciato dai raggi del sole. Immediata la replica delle sue numerosissime fan, in estasi di fronte al suo nuovo scatto in costume da bagno: "Aspettami... arrivo", "Che spettacolo", "Wow tanta roba", "No e vabbè, che ti devo dire?". Se vi siete persi l'immagine pubblicata su Instagram da Stefano De Martino, potete visualizzarla cliccando qui.

LA VIDEOCHIAMATA CON SANTIAGO

Nel dare il via al suo ruolo da inviato per l'Isola dei Famosi 2018, Stefano De Martino ha dovuto mettere da parte il suo storico incarico ad Amici, ma la più grossa rinuncia è stata di certo quella legata a suo figlio Santiago, dal quale l'ex ballerino è lontano ormai da molte settimane. Il rapporto fra padre e figlio, però, non sembra conoscere le distanze, tanto che Stefano De Martino, negli ultimi giorni, ha ricevuto una sorpresa davvero speciale da parte del suo bambino. Santiago, in collegamento dall'Italia, ha infatti effettuato una video-chiamata per suo padre, che entusiasta di rivederlo in video ha pubblicato uno screenshot dell'evento fra le sue Immagini su Instagram. Nella foto è possibile vedere il bambino sorridente mentre guarda in camera, il tutto mentre Stefano De Martino, presente in un riquadro in alto a destra, non riesce a nascondere la sua grande commozione. Se vi siete persi il tenero scatto che negli ultimi giorni ha fatto il giro del web, potete cliccare qui.

LE POLEMICHE DOPO IL "DROGA-GATE"

Il "droga-gate" ha scatenato di recente un mare di polemiche, polemiche nelle quali è involontariamente finito anche l'inviato di questa edizione, Stefano De Martino. Secondo Striscia la Notizia, infatti, l'ex ballerino di Amici avrebbe involontariamente smentito le parole della conduttrice, che nel corso di una diretta, per giustificare l'assenza di prove su eventuali droghe presenti nella villa, ha ammesso che poco prima dell'inizio del reality i naufraghi non erano spiati con costanza: "Noi non siamo il Grande Fratello, non ci sono telecamere 24 ore su 24, noi abbiamo degli operatori che entravano con le telecamere". A mettere in dubbio le sue parole una serie di immagini riportate dal celebre tg satirico, che ha scovato un filmato nel quale si vede Stefano De Martino mentre osserva con molta attenzione le immagini restituite dalle telecamere poste in tutte le camere. Stefano De Martino approfitterà della diretta di questa sera per dire la sua sulla questione?

