THIS IS US 2/ Al via la seconda metà di stagione. Anticipazioni del 20 febbraio 2018

This Is Us 2, anticipazioni del 20 febbraio 2018, in prima tv su Fox Life. Kevin rivela ai fratelli un trauma del proprio passato; Kate nasconde un segreto a Toby.

This Is Us 2, in prima Tv assoluta su Fox Life

THIS IS US 2: LA SERIE TV

This Is Us 2 ritorna nella prima serata di Fox Life di oggi, martedì 20 febbraio 2018 con la seconda parte di questa nuova stagione. La puntata che verrà trasmessa è l'undicesima, dal titolo "Ruota di scorta". Prima di scoprire le anticipazioni, meglio fare un piccolo recap su quanto accaduto di importante nella prima parte del capitolo e che influenzerà i prossimi episodi. Abbiamo lasciato infatti Kate, interpretata da Chrissy Metz, alle prese con traumi irrisolti ed alcuni nuovi. La ragazza ha infatti vissuto un aborto spontaneo e questo l'ha spinta a riconsiderare il suo rapporto con il fidanzato Toby, dietro cui troviamo il volto di Chris Sullivan. L'evento tragico le ha dato tuttavia anche il modo di ritrovare un punto di incontro con la madre Rebecca, ovvero l'attrice Mandy Moore, con cui ha sempre avuto un rapporto altalenante. Il problema con i figli la collega direttamente al fratello Randall, interpretato da Sterling K Brown, che dovrà fare i conti con il proprio passato grazie all'arrivo di una ragazza in difficoltà che ha deciso di prendere in affido temporaneo. Il tutto per tenere fede ad una promessa fatta a William, il padre biologico che abbiamo conosciuto grazie all'attore Ron Chephan Jones.

Persino Kevin dovrà confrontarsi con il proprio passato: quell'infortunio che ha impedito al personaggio di Justin Hartley di avere successo nel mondo dello sport lo ha spinto ad assumere nel presente degli antidolorifici, di cui è diventato dipendente. Rimane ancora da risolvere uno dei misteri che hanno accompagnato i fan in queste prime due stagioni della serie Tv: com'è morto Jack Pearson? Il capofamiglia interpretato da Milo Ventimiglia fa infatti parte della linea temporale narrativa del passato ed anche se la sua vita ci viene raccontata grazie ai ricordi dei tre gemelli, sappiamo quanto il loro presente sia influenzato, nel bene e nel male, da Jack. La promessa dell'ideatore Dan Fogelman è di scoprire tutta la verità su quella terribile sera molto prima della fine della seconda stagione. I fan che seguono la messa in onda americana sanno già tutto riguardo a quell'evento traumatico, mentre chi segue la programmazione italiana dovrà attendere ancora qualche settimana. Quello che abbiamo appreso dalle precedenti puntate è tuttavia significativo: abbiamo visto Rebecca di fronte ad una casa in fiamme, quella che con tanta fatica il marito è riuscito a mettere in piedi per la propria famiglia. Questo particolare ci porta a pensare che Jack sia morto a causa di un incendio, ma non sappiamo come si siano sviluppate le fiamme e perché sia rimasto intrappolato all'interno dell'abitazione.

ANTICIPAZIONI DEL 20 FEBBRAIO 2018, EPISODIO 11 "RUOTA DI SCORTA"

Nel passato, i mitici 3 hanno appena dieci anni e Jack decide di portare tutta la famiglia in vacanza. Non sarà tuttavia semplice, visto che Randall ha perso i suoi occhiali nuovi e Rebecca inizia a notare che la figlia Kate ha dei disturbi alimentari. Jack non sarà di aiuto alla moglie in questo senso, dato che aiuterà la bambina a fare i suoi esercizi ed al tempo stesso le comprerà un gelato. Nel presente, Tess rivela ai genitori di aver provato profonda tristezza nel sapere che Deja se ne sarebbe dovuta andare. Toby invece scopre che la spazzatura è piena di cibo non salutare. La famiglia si riunisce poi per fare visita a Kevin, che in seguito all'abuso di antidolorifici si trova in riabilitazione. Grazie al supporto di Barbara, l'ex atleta rivela ai fratelli di essersi sentito sempre emarginato all'interno della famiglia. Kate infatti aveva il supporto di Jack, mentre Rebecca sembra aver amato Randall più di lui. Scoppiando in lacrime, la madre si lascerà andare ad una frase significativa: Randall è stato più semplice da amare. Mentre i gemelli e Rebecca risolvono le loro fratture, Beth, Toby e Miguel si ritrovano altrove e concludono di non aver mai stretto un vero legame.

