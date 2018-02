Tina Cipollari tronista/ Uomini e donne, Kikò Nalli reagisce sui social con un messaggio rivelatore

Tina Cipollari tronista di Uomini e Donne: l'ex marito Kikò Nalli reagisce alla notizia sui social pubblicando un messaggio che non lascia spazio ad interpretazioni.

20 febbraio 2018 Redazione

Tina Cipollari e Kikò Nalli

Tina Cipollari è pronta a rimettersi in gioco diventando la nuova tronista di Uomini e Donne. La bionda opinionista, dopo aver annunciato anche in tv la fine del suo matrimonio affermando di essere “tornata sulla piazza”, ha deciso di accettare l’offerta della redazione del programma di Maria De Filippi diventando la nuova tronista over. Kikò Nalli, invece, sembra concentrato sulla sua carriera anche se, con un messaggio che non lascia spazio ad interpretazione, ha confermato le parole di Tina. Le parole con cui Kikò ha annunciato a sua volta la separazione dalla madre dei suoi tre figli, hanno prontamente scatenato la reazione dei fans che hanno inondato di messaggi di affetto e Nalli che ha voluto poi ringraziare tutte le persone che gli stanno dimostrando sostegno. “Non credevo che questa cosa potesse suscitare un interesse così grande. Vi ringrazio per i bellissimi messaggi e per a gentilezza che mi dimostrate e ripeto che una storia può anche finire ma resta il volersi bene e il rispetto reciproco. Grazie davvero”, ha aggiunto kikò.

APERTI I CASTING PER TINA CIPOLLARI TRONISTA: KIKO’ NALLI PENSA AL LAVORO

La pagina Facebook di Uomini e Donne ha pubblicato un nuovo annuncio con cui invita tutti coloro che fossero interessarti a conoscere Tina Cipollari ad iscriversi ai casting che sono stati ufficialmente aperti. Tina si prepara così a diventare la prima tronista over del programma di Maria De Filippi. Se la bionda opinionista è pronta ad aprire un nuovo capitolo della sua vita sentimentale, l’ex marito Kikò Nalli sembra molto concentrato sulla sua carriera. L’hair stylist, infatti, continua a dedicarsi con grande passione alla sua professione collaborando anche con Pomeriggio 5. Per il programma di Barbara D’Urso realizza spesso dei tutorial che permettono al pubblico di risolvere piccoli e grandi problemi di look. Dai profili social di Nalli, per il momento, non arriva nessun indizio che faccia pensare alla presenza di una nuova donna nella sua vita.

© Riproduzione Riservata.