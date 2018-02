UN DOLLARO D'ONORE/ Su Iris il film con Dean Martin (oggi, 20 febbraio 2018)

Un dollaro d'onore, il film in onda su Iris oggi, martedì 20 febbraio 2018. Nel cast: John Wayne, Dean Martin e Ricky Nelson, alla regia Howard Hawks. La trama del film nel dettaglio.

20 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film western in seconda serata su Iris

NEL CAST JOHN WAYNE

Il film Un dollaro d'onore va in onda su Iris oggi, martedì 20 febbraio 2018, alle ore 23.00. Una pellicola western che vede la partecipazione di John Wayne che veste i panni del protagonista John G. Chance. La pellicola ha inoltre potuto contare sulla professionalità di un grande regista americano del calibro di Howard Hawks. Il resto del cast è poi completato da altri grandi nomi del cinema a stelle e strisce come Dean Martin, Ricky Nelson, Angie Dickinson e Walter Brennan. Le musiche sono state affidate a Dimitri Tiomkin, musicista ucraino molto noto nel panorama cinematografico americano negli anni 50 e 60. Nel corso della sua carriera, il compositore ha curato le colonne sonore di film come La battaglia di Alamo (diretto da John Wayne), Il circo e la sua grande avventura e La caduta dell'impero romano. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

UN DOLLARO D'ONORE, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

La cittadina di Rio Bravo è messa a ferro e fuoco da una gang criminale guidata dal terribile Nathan Burdette, un imprenditore del luogo che semina morte e terrore in tutta la comunità assieme ai suoi scagnozzi. Per porre fine alla loro supremazia entra in gioco lo sceriffo John Chance che dopo indagini e pedinamenti riesce finalmente ad incastrare Joe Burdette, fratello di Nathan. Tuttavia quest'ultimo legge il comportamento di John Chance come un affronto personale. Nel frattempo lo sceriffo si rende conto che da solo non riuscirà mai ad acciuffare Nathan. Per questo motivo chiede aiuto al suo vice, Dude e di altri suoi tre amici, Stumpy, Ryan e Feathers. La banda, seppur mal assortita, riuscirà in qualche modo a frenare l'avanzata di Nathan e allo stesso tempo darà senso alle loro rispettive esistenze, permettendogli di rendersi utili alla comunità.

