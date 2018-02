UN POSTO AL SOLE/ Peppino subisce la rabbia di Gaetano? (Anticipazioni 20 febbraio)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 20 febbraio: Peppino subisce la rabbia di Gaetano dopo la morte di Salvo. Alberto e Sandro sono sempre più vicini.

20 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Con grande emozione, i telespettatori di Un posto al sole stanno seguendo le ultime puntate della soap partenopea caratterizzate dal ritorno di fiamma tra Angela e Franco. La coppia non è riuscita a nascondere i propri sentimenti, scambiandosi un bacio emozionato che ha scatenato l'entusiasmo dei fan. Eppure la strada per la riconciliazione potrebbe essere ancora lunga e tortuosa, con nuovi sorprendenti colpi di scena che potrebbero segnare nuovi problemi per questa splendida coppia. Ce ne renderemo conto proprio questa sera quando accadrà qualcosa che confermerà la pericolosità di Gaetano, ormai privo di controllo dopo la morte di Salvo. A farne le spese sarà Peppino che, dopo un terribile confronto con il suo usuraio, finirà per trovarsi in una drammatica situazione. La sua vita sarà in grave pericolo, riuscirà a sopravvivere a questa nuova difficile prova? Nel frattempo, anche Valentina sarà costretta a fare i conti con le sue precedenti decisioni sbagliate e scoprirà qualcosa che mai avrebbe voluto vedere: di cosa si tratterà?

Un posto al sole: la pericolosa amicizia di Alberto e Sandro

In una puntata di Un posto al sole caratterizzata dalle tensioni per le condizioni di salute di Peppino, ci sarà spazio anche per una strana amicizia che rischierà di diventare estremamente pericolosa. Fin dal suo ritorno a casa, Alberto Palladini ha dimostrato di essere disponibile e amichevole nei confronti di Sandro, a sua volta alle prese con un periodo di grandi cambiamenti nella sua vita. L'avvocato potrebbe avere in mente qualcosa nei confronti del suo nuovo amico, fatto che non sfuggirà a Roberto Ferri, il quale a sua volta cercherà di mettere in guardia il figlio. Le cose sfuggiranno presto di mano all'aspirante attore? Tra i tanti motivi di tensione, ci sarà oggi spazio anche per le divertenti scaramucce relative a Guido e Mariella. La vigilessa continuerà ad essere paziente ed accondiscendente nei confronti del compagno, che non ci penserà due volte ad approfittare della situazione...

