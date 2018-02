UNA VITA/ Elvira evita il licenziamento di Simon (Anticipazioni 20 febbraio 2018)

Anticipazioni Una Vita, puntata 20 febbraio: Elvira interviene con il padre ed evita il licenziamento di Simon. Le condizioni di Mauro sono ancora molto gravi.

20 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Una Vita

Le sorti di Mauro saranno ancora appese ad un filo nella puntata di Una Vita di oggi, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:10 circa. In essa Teresa si troverà in ospedale, al capezzale del suo amato che verrà sottoposto ad un delicato intervento per scongiurare il peggio. Le sue condizioni saranno estremamente gravi e la maestra non si darà pace, proclamando amore eterno all'uomo che aveva allontanato a causa delle differenti vedute nei confronti di Cayetana. Mentre lui continuerà a lottare tra la vita e la morte, ad Acacias 38 Simon si troverà a fare i conti con la rabbia di Arturo Valverde. Il colonnello sarà sul punto di licenziare il suo maggiordomo, almeno fino a quando interverrà Elvira: la ragazza metterà in atto il suo piano per evitare il peggio, convincendo il padre a dare una seconda possibilità al giovane. L'affinità tra la ricca Elvira e Simon sarà sempre più evidente a conferma di quello che può essere fin d'ora ritenuto un amore impossibile...

Una Vita: Celia mette le cose in chiaro con Felipe

Durante le lunghe ore di prigionia di Celia, Felipe ha faticato a nascondere la sua disperazione per la sorte della moglie. Nelle ultime puntate di Una Vita, lo abbiamo visto tornare dall'ennesimo incontro clandestino con Huertas e apprendere le novità relative a Julio e Cruz. Non si è quindi dato pace all'idea che a Celia potesse accadere qualcosa, motivo per cui oggi esprimerà ancora una volta il suo dispiacere per i recenti avvenimenti. Ma come già notato nelle ultime settimane, il comportamento della signora Alvarez Hermoso apparirà finalmente battagliero: la donna ammetterà di non avere pensato al marito per un solo istante durante la sua prigionia e di avere trovato il coraggio di lottare soltanto al ricordo del figlio Tano, ancora a Londra per motivi di studio. Ma, come abbiamo notato, ci sarà anche una nuova persona nei pensieri di Celia ovvero il misterioso Cruz: assisteremo presto alla nascita di un nuovo amore tra loro?

