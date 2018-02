Uomini e Donne/ Anticipazioni, Nicolò Raniolo torna in studio? Nuove parole su Sabrina Ghio (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nicolò Raniolo, ex corteggiatore, torna a parlare del suo percorso con Sabrina Ghio: "Dopo il programma ho ricevuto molti insulti..."

20 febbraio 2018 Anna Montesano

Nicolò Raniolo, Uomini e donne

A distanza di qualche settimane dalla scelta, Nicolò Raniolo torna a parlare di ciò che è accaduto a Uomini e Donne e del no dato a Sabrina Ghio. Una scelta, quella della bionda tronista, che tanto ha deluso il pubblico che voleva per lei un lieto fine e che ha causato invece a Nicolò tantissime critiche. Oggi, l'ex corteggiatore ha deciso di tornare a parlare della sua esperienza in studio e, ovviamente, di ciò che è accaduto con Sabrina. In particolare, intervistato da Gossip Star, Nicolò torna all'episodio che tanto lo ha fatto arrabbiare: "Io a Uomini e Donne a Sabrina Ghio, descrissi il mio problema della dislessia, era comunque un modo per aprirmi e farmi conoscere da lei e niente" dichiara Raniolo.

NICOLO' RANIOLO: "TORNARE IN TV? PER ORA NO.."

Nicolò Raniolo, ex corteggiatore di Uomini e Donne, continua: "dopo il programma mi sono arrivati un’infinità di messaggi su direct con insulti tipo “handicappato di mer**, sfigato, dislessico del caz**”, frasi che sono scritte con estrema pochezza, io quando mi augurano la morte di certo non auguro a loro la morte perchè è una cosa bruttissima. Io accetto benissimo le opinioni. Quando gli “haters” mi fanno ridere rispondo". Quando gli si chiede se sarà possibile rivederlo a Uomini e Donne o, comunque, in tv, Nicolò risponde: "Se mi rivedete in TV questo non ve lo so dire, ad oggi di proposte non ne ho ricevute quindi può essere di si e può essere di no ma al momento non lo so - poi l'ex corteggiatore di Uomini e Donne conclude - comunque il programma l’ho finito da poco, quindi se mi verranno fatte altre proposte non lo so, ancora non mi è arrivato niente".

