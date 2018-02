Uomini e Donne/ Gemma, Giorgio e Tina, nuovo confronto in tv? La speranza dopo Verissimo (Trono Over)

Uomini e Donne, Gemma Galgani, Tina Cipollari e Giorgio Manetti faccia a faccia a Verissimo per un confronto? Parte la speranza del pubblico del Trono Over!

20 febbraio 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani, Tina Cipollari e Giorgio Manetti

Giorgio Manetti potrebbe decidere di rispondere alle nuove dichiarazioni fatte da Gemma Galgani. Il cavaliere di Uomini e Donne potrebbe infatti essere ospite di Silvia Toffanin in una delle prossime puntate di Verissimo. Se la nota conduttrice sabato scorso ha ospitato Gemma - che ha ribadito il suo amore per Giorgio, dicendosi convinta che lui non voglia riavvicinarsi a lei in quando molto orgoglioso e influenzato da Tina Cipollari - già sabato prossimo potrebbe avere in studio Giorgio, proprio per rispondere ai sospetti e alle dichiarazioni fatte dalla Galgani a Verissimo. “Il mio cuore è un po’ dolorante, ho fatto dei passi importanti: mi sono riproposta a Giorgio Manetti dopo che lui in un’ intervista aveva dichiarato che io ero stata la storia più importante per lui. - ha dichiarato Gemma Galgani alla Toffanin".

GIORGIO TRA TINA E GEMMA: IL CAVALIERE PRESTO A VERISSIMO?

La dama allora ha aggiunto: "Questo mi ha riaperto le speranze, è stato un amore grande, assoluto, totalizzante!" ha poi confessato, nella speranza che tali parole possano aprire una nuova breccia verso Giorgio che intanto, sui social, silenzia. Una possibilità, quella di una possibile replica di Giorgio alle parole di Gemma, che il pubblico di Canale 5 chiede a gran voce anche attraverso il web. C'è chi spera che i due possano addirittura avere un confronto nello studio di Verissimo, per chiarire una volta per tutte questo loro rapporto controverso. Ma Silvia Toiffanin potrebbe decidere di ospitare a Verissimo anche Tina Cipollari, che Gemma non ha dimenticato di citare e attaccare nel corso della sua intervista. L'opinionista di Uomini e Donne potrebbe inoltre parlare per la prima volta in tv della separazione da Chicco Nalli e della sua decisione di cercare l'amore in tv, diventando la prima tronista del trono Over.

© Riproduzione Riservata.