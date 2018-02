Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Classico: lacrime e scontri nel video anticipazioni (20 febbraio)

Uomini e Donne, oggi 20 febbraio 2018 in onda il Trono Classico. Lorenzo Riccardi ancora tra Nilufar e Sara; Nicolò Ferrari in lacrime, lascia lo studio...

20 febbraio 2018 Anna Montesano

Lorenzo Riccardi, Uomini e donne

Dopo una puntata dedicata a Nicolò Brigante e Mariano Catanzaro, oggi Uomini e Donne riparte con la seconda parte del Trono Classico che vedrà protagoniste le troniste Nilufar Addati e Sara Affi Fella. Si inizia con un'esterna molto divertente però: entrambe le troniste sono state invitate ad un appuntamento al buio dove trovano un cartomante. Dietro questa maschera però c'è Mariano Catanzaro, che scherza con le due ragazze, prevedendo il loro futuro. Si passa così alle esterne vere e proprie che partono da Lorenzo Riccardi, che la scorsa settimana si è dichiarato per Nilufar. Sara però ha deciso di incontrarlo in camerino per capire questa sua scelta, trovando che le sue motivazioni siano finte, così come la sua scelta. I due battibeccano anche in studio, poi va in onda l'esterna di Lorenzo con Nilufar. I due, stesi sotto un piumone, si dicono emozionati e si scambiano tenerezze mentre lui trova lei diversa. Clicca qui per vedere il video anticipazioni.

LACRIME PER NILUFAR E NICOLO'

Tornati in studio, Lorenzo vuole dare un bacio a Nilufar e chiede a Sara se ora è convinta delle sue parole ma lei si dice ancora dubbiosa. Va molto bene anche l'esterna di Nilufar con Giordano: i due passano una giornata sulla neve e non mancano abbracci, per poi continuare a telecamere spente. Entrambi confermano di aver capito molte cose da quei pochi minuti. Sara è invece uscita con Luigi: in Spa, tra i due non mancano effusioni e parole importanti. Bene anche l'esterna della Affi Fella con Nicolò Ferrari che dichiara che ora è lei in vantaggio su Nilufar per lui. Ma l'esterna con Nilufar va altrettanto bene, tuttavia tornati in studio, Nicolò scoppia in lacrime ed esce dallo studio, Nilufar lo raggiunge per confortarlo. Poco dopo il ragazzo rientra, mentre Nilufar tra le lacrime legge sul cellulare un suo sfogo in merito a dei commenti cattivi ricevuti sui social.

© Riproduzione Riservata.