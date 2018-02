È ARRIVATA LA FELICITÀ 2/ La straordinaria ordinarietà di Orlando e Angelica (prima puntata)

Tornano su Rai 1 le vicende di Orlando e Angelica, ma Ludovico Ariosto c'entra poco. La fiction si intitola È arrivata la felicità: per lo spettatore, però, non è un momento di gaudio.

21 febbraio 2018 Rossella Pastore

Claudio Santamaria e Claudia Pandolfi in È arrivata la felicità 2

E' ARRIVATA LA FELICITA 2: IL COMMENTO. "Le donne, i cavallier, l'arme, gli amori, | le cortesie, l'audaci imprese io canto [...] che si diè vanto | di vendicar la morte di Troiano | sopra re Carlo imperator romano". Questo l'incipit dell'Orlando furioso, capolavoro della letteratura italiana e tappa obbligata nello studio dei classici. Mai titolo fu più appropriato: poco importano "arme" e "amori" (non ricambiati), Orlando sarebbe furioso in ogni caso. Perché tra vendette, sangue e duelli, il peggio è che possano citarti in una fiction Rai. Questo sì, che è un dramma epico. L'Orlando e l'Angelica di È arrivata la felicità sono quanto di più banale vi sia in circolazione. Epos e romanzo sono niente, dinanzi alla straordinaria ordinarietà della narrazione. E se voleva essere un omaggio, Ivan Cotroneo ha fallito miseramente.

Proviamo con una metafora: tutto fa brodo. Pur di allungarlo, Cotroneo & Co. l'hanno presa alla lettera. Perché, allora, non buttarci dentro qualcos'altro? Ma razzismo e omosessualità sono già stantii. Meglio il pepe della malattia, per accontentare gli amanti del genere, bongustai dell'immedesimazione. Tutto procede secondo copione (o era la ricetta?). Pandolfi e Santamaria sono bravi in cucina, ma la fiction non è il loro piatto forte. Lo staff non aiuta: "Dovete ritrovare l'intimità", intonano in coro a Orlando e Angelica, e il momento macchietta è servito.

Prossima portata: la crisi economica. La cenetta romantica dei due sposini è interrotta sul più bello: le luci si spengono, perché lui non ha pagato la bolletta. Il lume di candela, in tal caso, è più che appropriato. Il contorno ideale? La crisi di coppia e le scuse di Angelica: "Domani ho un convegno", dice, aggiungendo una serie di dettagli non richiesti. "Non è un buon segno", commenta Orlando, "un uomo certe cose le sente". Stereotipo docet: ma non erano le donne? Umberto e Laura sono i commensali del tavolo accanto. Il loro è un giovane amore, prêt-à-manger dei piccoli spettatori. Lui è il saggio della coppia: "Quando si va troppo d'accordo, ci si fa compagnia e basta. L'amore è un'altra cosa". È così che i due si prendono una pausa, e Martina fa da terza incomoda: è lei l'antagonista della storia. La chiosa ideale (e idealistica) è affidata a Tiziano Ferro. È un bel salto di qualità, da Ludovico Ariosto. No?

Più clementi sui social: "Momento perfetto, adoro questa canzone"; "L'ultima parte mi ha dato il colpo di grazia". Anche a noi, ma il senso è un altro. Commenti contrastanti. Da una parte: "Ho le lacrime agli occhi, mi sono innamorata di questa ficition"; "Questo episodio è volato"; "Non vedo l'ora che arrivi martedì". Dall'altra: "È arrivata l'ipocondria"; "Mi sto auto-ponendo una domanda e la voglio allargare a voi: parlando con franchezza, quanto ci avrebbe destato interesse, senza la malattia di Angelica? Non so, a tratti mi sembra forzata". The winner is: "Per me il discrimine tra una fiction che funziona e una che non funziona, è vedere se mia madre si addormenta o no mentre la guarda: con questa, alle 22.15 già ronfava".

