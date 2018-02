È arrivata la felicità 2/ Anticipazioni seconda puntata 21 febbraio: i figli scoprono la malattia di Angelica

Questa sera, mercoledì 21 febbraio, su Rai 1 va in onda la seconda puntata di È arrivata la felicità 2, la fiction con Claudio Santamaria e Claudia Pandolfi. Dove siamo rimasti.

È arrivata la felicità 2

È arrivata la felicità 2, dove siamo rimasti

Questa sera, mercoledì 21 febbraio, su Rai 1 va in onda la seconda puntata di È arrivata la felicità 2, la fiction con Claudio Santamaria e Claudia Pandolfi. In attesa di scoprire cosa succederà ad Angelica e Orlando, facciamo il punto della situazione dopo l’esordio della seconda stagione andato in onda ieri sera. Angelica e Orlando stanno litigando mentre percorrono le strade della città in auto, senza accorgersi che di lì a poco rimarranno coinvolti in un incidente. Alcuni giorni prima, Orlando e Angelica non smettono di litigare per qualsiasi cosa, finendo anche per influenzare gli umori dei figli. Le loro recriminazioni, le accuse reciproche, non fanno che alimentare gli scontri anche fra i quattro ragazzi. Intanto, Nunzia continua a coltivare il sogno di andare a vivere con Pietro, che la rassicura sul fatto che avverrà presto. Il giorno delle nozze di Rita e Valeria diventa un'occasione per Orlando e Angelica di cercare l'aiuto degli amici. Sia Pietro che Francesca credono che la mancanza di rapporti fisici stia ormai portando la coppia verso il baratro. I consigli sembrano funzionare: la cerimonia e il ricevimento danno modo a Orlando e Angelica di trovare un certo tipo di complicità. Valeria invece dà il benvenuto a Luca, il suo ex fidanzato, sotto lo sguardo incredulo di Rita, che di certo non nasconde il proprio fastidio. Angelica e Orlando invece continuano a litigare, così come Laura e Umberto. Quest'ultimo è convinto che il loro rapporto sia ormai finito, ma rimandano l'evento fatale. Per risolvere le tensioni, Orlando e Angelica organizzano invece una cena a due nella speranza di ritrovare un po' di serenità di coppia. L'atmosfera romantica prende tuttavia una piega diversa quando i due litigano ancora. Una volta saliti in auto, volano altre accuse, fino a che non si schiantano e finiscono in ospedale. Angelica crede che vada tutto bene, visto che non ha riportato ferite importanti, ma le viene comunicato che è meglio fare degli esami approfonditi. I sospetti del medico riguardano la possibilità che ci sia una massa tumorale: Angelica decide di tenere la cosa per sé. Lo specialista invece cerca di rassicurarla. Dopo tutto si tratta solo di un sospetto e per averne la certezza bisognerà attendere l'esito degli esami. Una volta fuori dalla clinica, Angelica è costretta a mentire a Orlando, che di contro inizia a credere che gli stia mentendo perché ha un amante. Poco dopo, Bea nota che la donna è strana ed informa subito Laura per chiederle se sappia qualcosa. Dopo aver usato tutte le scuse possibili, Orlando inizia ad avere quasi la certezza che Angelica lo tradisca. Nel frattempo, Nunzia e Pietro fanno il giro di alcune case per vedere se il loro sogno può realizzarsi. Lui è entusiasta e sognante, mentre lei continua ad avere il timore che non avverrà mai. In seguito, Angelica rivela a Valeria che gli esami le hanno confermato la diagnosi iniziale. Umberto e Martina invece decidono di comune accordo che è meglio allontanarsi per qualche tempo. Nel passato, Luca rivede Rita: ha bisogno di sapere se il figlio è suo. Nel presente, Orlando scopre finalmente la verità e rimane sconvolto ed anche se cerca di mantenersi tranquillo, inizia a dubitare di essere all'altezza della situazione.

È arrivata la felicità 2, anticipazioni seconda puntata

Il secondo episodio di È arrivata la felicità 2 darà modo ai protagonisti di confrontarsi con il brutto male che ha colpito Angelica. La protagonista deciderà ancora una volta di non informare nessuno di quanto sta vivendo, specialmente perché il compleanno delle gemelle si avvicina e non vuole rovinare la festa per i loro 18 anni. Orlando invece cerca di far sorridere la moglie in ogni modo possibile: nei suoi pensieri c'è un evento del passato, dovuto all'abbandono di un amico che lo aveva informato di essere malato. Per questo non intende farsi fermare dagli eventi. Luca invece continua ad essere sempre più presente nella vita di Rita e Valeria, tanto che quest'ultima inizia a provare un forte fastidio. Non capisce oltretutto perché la moglie gli abbia permesso di riavvicinarsi e teme che fra i due possa esserci un ritorno di fiamma. Amori in arrivo invece per Umberto e Laura: il primo trascorrerà un pomeriggio con Martina e infine l'allontanerà. Laura invece troverà nel nuovo arrivato a scuola, Rimbaud, un valido confidente. Soprattutto quando il segreto di Angelica verrà scoperto da tutta la famiglia proprio durante la festa delle ragazze.

