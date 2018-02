ALESSIA MARCUZZI: PROVA PRO EVA HENGER/ Chi è il concorrente dell’audio di Striscia? Non è in studio...

Isola dei Famosi, parla Alessia Marcuzzi: prova pro Eva Henger fornita da Striscia la Notizia. Chi è il concorrente dell’audio di Striscia? Non è in studio...

21 febbraio 2018 Fabio Belli

Alessia Marcuzzi (foto LaPresse)

Alessia Marcuzzi è tornata sul servizio di "Striscia La Notizia", andato in onda appena prima dell'apertura della puntata de “L’Isola dei Famosi” di martedì 20 febbraio, con un audio che avrebbe confermato la versione di Eva Henger riguardo l’uso di sostanze stupefacenti nell’albergo che ha ospitato i concorrenti prima dell’arrivo sull’Isola. Queste le parole della Marcuzzi: “Mi hanno fatto vedere un filmato di cui ho sentito solo un audio, in cui si sentiva la voce di un ex concorrente di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Ho ascoltato questa testimonianza che avvalora la tesi di Eva Henger: ci tengo a precisare che ne abbiamo raccolte altre, come quella di Nadia Rinaldi a Pomeriggio Cinque, che afferma un’altra versione dei fatti, quindi abbiamo delle testimonianze un po’ contrastanti. La testimonianza che ho ascoltato da Striscia la Notizia dice delle cose abbastanza pesanti che seguono la tesi di Eva, ma per questioni di privacy non posso dire chi era la persona che parlava ne quali fossero le sue parole.”

"LE PERSONE DEVONO DIFENDERSI NELLE SEDI OPPORTUNE"

Prosegue Alessia Marcuzzi: “Mi è stato chiesto di prendere una posizione, cosa che ho già fatto, e voglio ribadirla: le persone che mi conoscono lo sanno, inoltre io sono contrario all’uso delle droghe e non ho mai fumato neanche una sigaretta perché non so aspirare il fumo. Le prove tangibili che abbiamo chiesto alla nostra produzione in Honduras sono prove tangibili che non sono però ancora arrivate, non ci sono finora prove visive ma solo testimonianze. Invitiamo Striscia la Notizia a continuare ad indagare per fare chiarezza, ma devo sottolineare che in questa sede non possiamo metterci a lanciare accuse. L’Isola dei Famosi non è un tribunale, è una trasmissione di intrattenimento e con Mediaset e Magnolia abbiamo deciso di tenere i toni morbidi sulla questione, perché le persone devono essere messe in grado di difendersi nelle sedi opportune.”

IN ATTESA DI NUOVE TESTIMONIANZE

“Tenteremo comunque di fare chiarezza: ho visto che è stata mandata in onda una mia vecchia intervista a Verissimo, dove abbiamo detto che li avremmo spiati alla Grande Fratello nella casa, con delle telecamere a spalla con un operatore che potevano entrare ogni tanto ed i concorrenti sanno benissimo quando vengono ripresi dalle telecamere. Le telecamere di sorveglianza non hanno mai rilevato nulla in Honduras, in più c’è stata una litigata tra Cecilia e Alessia perché si era fumato in bagno: nella casa era vietato fumare, dunque tutti i concorrenti lo sapevano e se qualcosa è successo è successo evidentemente da un’altra parte. Chiedo comunque agli amici di Striscia di continuare con le loro verifiche, perché siamo pronte ad accoglierle e qualunque cosa sia successa io sono pronta a rispondere.” Bisognerà ora capire se usciranno nuovi elementi, visto che dai concorrenti continuano a non arrivare testimonianze decisive, e non è chiaro quale fosse il concorrente che ha rilasciato la testimonianza audio ascoltata dalla Marcuzzi a Striscia.

IL VIDEO DI ALESSIA MARCUZZI: UNA PROVA A FAVORE DI EVA DA STRISCIA LA NOTIZIA, IL NAUFRAGO CHE HA DETTO FRASI CHOC È...

