ANDREA MARCHI/ Chi è il capo-autore dell'Isola dei Famosi in Honduras tirato in ballo nel Canna-gate

Andrea Marchi: chi è il capo autore dell'Isola dei Famosi in Honduras, tirato in ballo da Eva Henger durante il famigerato Canna-gate, le accuse a Francesco Monte di aver fumato marijuana.

21 febbraio 2018 Fabio Morasca

Andrea Marchi tirato in ballo da Eva Henger (Canale 5)

Andrea Marchi è il capo autore presente in Honduras per quanto riguarda la tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, il reality show attualmente in onda sulle reti Mediaset. Il nome di Andrea Marchi è stato tirato in ballo durante la quinta puntata serale del reality show condotto da Alessia Marcuzzi e in onda su Canale 5. Eva Henger, anche durante la quinta puntata dell'Isola, è stata interpellata circa il famigerato Canna-gate, le accuse che la showgirl ungherese ha rivolto a Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne, accusato di aver comprato e consumato droga leggera prima dello sbarco effettivo sull'Isola dei Famosi. In un primo momento, l'ex moglie di Riccardo Schicchi e attuale moglie del produttore Massimiliano Caroletti ha risposto ad una domanda di Daniele Bossari molto diretta ("Fino a dove vuoi arrivare?"), rispondendo all'opinionista che il suo obiettivo è solamente quello di ripristinare la verità e che se Francesco Monte si fosse scusato fin dall'inizio, la faccenda si sarebbe conclusa durante la seconda puntata.

LE PAROLE DI ALESSIA MARCUZZI IN DIFESA DI ANDREA MARCHI

Tornando ad Andrea Marchi, Eva Henger, in alcune delle sue dichiarazioni passate, ha affermato che il capo autore dell'Isola in Honduras l'avrebbe costretta a dire la verità in diretta. Alessia Marcuzzi, a riguardo, ha fatto delle precisazioni rivolte proprio ad Eva Henger. Queste sono state le parole di Alessia Marcuzzi riportate dal sito di Davide Maggio: "Mi hanno anche fatto vedere una cosa che era riferita al capo degli autori, Andrea Marchi. Andrea avrebbe detto ad Eva di dirlo in diretta. E tu Eva hai detto che Andrea ti ha costretta a dirlo. Se invece ti avesse detto di stare zitta, ci sarebbe stato il problema contrario. Quello che so io è che lui ti ha detto di fare quello che ti sentivi. E questo è un po’ diverso”. Eva Henger ha smentito il fatto di aver detto di essere stata costretta. Cecilia Capriotti, presente in studio in quanto ultima eliminata in ordine di tempo, ha sottoscritto le parole di Alessia Marcuzzi, affermando che Andrea Marchi avrebbe dato alla Henger la libertà di decidere cosa dire.

