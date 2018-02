ANNA TEDESCO/ Uomini e Donne, la dama del trono over ancora presa da Giorgio?

Al trono over di Uomini e Donne si torna a parlare di Anna Tedesco. La dama non sembra aver archiviato la storia con Giorgio Manetti. Lite in studio con Gemma Galgani.

21 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Al trono over di Uomini e Donne si torna a parlare di Anna Tedesco e Giorgio Manetti, dopo il regalo che il cavaliere ha fatto alla dama in occasione del suo compleanno. Dopo la scorsa puntata Gemma si è sfogata in camerino parlando di Tina, Anna e Giorgio. In studio inizia una diverbio tra l’opinionista e le due dame che viene fomentato dalle parole di Angelo. Il cavaliere rivela che Anna gli ha detto quando si frequentavano che sospettava una storia tra Tina e Giorgio perché l’opinionista ha acquistato una casa a Firenze. La bionda opinionista nega e chiede al Gabbiano di dire a tutti che tra loro non c’è mai stato niente. Gianni crede ad Angelo, che ribadisce che Anna è presa da Giorgio. Anna, intanto, sta frequentando Valter: i due si sono visti, sono andati a pranzo insieme a Riccione e l’uscita per festeggiare il compleanno è andata bene. Tra i due c’ stato anche un bacio, “che non è stato passionale ma sentito”, commenta la dama. Valter aggiunge che si sentono tutte le sere, ma per Gianni tra loro non c’è niente ed è convinto che ad Anna lui non interessi.

Anna Tedesco sui social

Nei giorni scorsi Anna Tedesco ha pubblicato direttamente sul suo profilo personale di instagram un selfie con Francesco Monte: “Il segreto per vivere meglio: sorridi, ignora e vai avanti. #buongiorno #uominiedonne #uominiedonneover #like4like #followme #smile #amici”, è la didascalia che accompagna la foto, che sembra scattata nei corridoi di Mediaset. L’altro giorno, invece, la dama ha puvvlicato su Facebook un intenso messaggio sulla felicità: “Se pensi che la Felicità un giorno ti busserà alla porta senza che tu faccia niente ti sbagli. La felicità è un dono che puoi fare a te stessa solo nel momento in cui impari a guardarti dentro. Non potrai mai essere felice se prima non ti conosci, se ogni giorno ti sforzi per far contenti gli altri e mai te stessa. Ogni rinascita può tornare a donarti la felicità se tu ti metti in gioco e se utilizzi le esperienze negative come occasione di apprendimento e di scelta. Essere felici è scegliersi e scegliere il meglio per la tua vita”. La dama troverà la felicità al trono over di Uomini e Donne?

