Aida Nizar/ Chi è la "rivale" di Marco Ferri al Grande Fratello Vip in Spagna (Isola dei Famosi)

Aída Nízar, la rivale di Marco Ferri: il video-messaggio dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip spagnolo rivolto a Riccardo Ferri, padre del concorrente dell'Isola dei Famosi.

21 febbraio 2018 Fabio Morasca

Aida Nizar, rivale di Marco Ferri (Web)

Riccardo Ferri, padre di Marco Ferri, uno dei concorrenti della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, è stato ospite a Pomeriggio Cinque, programma condotto da Barbara D'Urso e in onda su Canale 5. L'ex calciatore dell'Inter ha ricevuto un video-messaggio da Aída Nízar, concorrente della quinta edizione della versione spagnola del Grande Fratello Vip alla quale ha preso parte anche Marco Ferri, prima di approdare sull'Isola dei Famosi. Marco Ferri e Aída Nízar non sono andati d'accordo durante la loro esperienza nel reality show: durante la puntata odierna di Pomeriggio Cinque, è stato mandato in onda anche un filmato riguardante una loro discussione. Come già anticipato, Riccardo Ferri ha ricevuto un video-messaggio dalla Nízar ma l'ex calciatore, inizialmente, ha fatto lo "gnorri": "No, non conosco nessun Aida tra le ex di mio figlio. Il videomessaggio? Sono molto contento, sì. Sono a C'è posta per te? Sono già tutto sudato". Successivamente, è andato in onda il lungo video-messaggio di Aída Nízar, personaggio televisivo molto noto in Spagna.

AIDA NIZAR A DOMENICA LIVE

Queste sono state le parole di Aida: "Riccardo, tesoro, brindiamo al nostro incontro! Ti sarebbe piaciuto avermi come nuora! Ti ricordi Aida? Questa donna solare, travolgente, così vivace... Con Aida, hanno buttato via lo stampo. Con Marco Ferri, invece, no. Lui è un cagnolino. Questa donna, spagnola, passionale, ha detto di no a Marco Ferri. E così anche Paola Di Benedetto. Quando sei una donna in gamba, non ti piace questo tipo di uomini". Aída Nízar, quindi, ha dato appuntamento a Riccardo Ferri a Domenica Live: "Percepisco la tua paura ma questa domenica, noi dobbiamo parlare. Aida bucherà lo schermo! Senza dubbio. Arriverò alla grande in Italia per parlare con Riccardo Ferri. Ricordati che io ho detto che non mi piace Marco Ferri. Bacioni per tutti". Riccardo Ferri, tra una battuta e l'altra, non ha nascosto un po' di timore: "Domenica, devo incontrarla? Rimetto gli scarpini da calcio con i parastinchi! Aida, che rimanga lì, per amor di Dio! Lei come nuora? Oh, Madonna... Figurati se io tolgo Marco ad un bocconcino così... E' una donna da tenere un po' distante".

