Al Bano e Loredana Lecciso di nuovo insieme?/ Foto, incontro segreto a Milano per la coppia

Pace fatta per Al Bano e Loredana Lecciso? I paparazzi di Spy hanno immortalato i due insieme a Milano alle prese con quello che sembra essere un incontro segreto, perché?

21 febbraio 2018 Hedda Hopper

Torna l'amore per Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso? I due sono ancora al centro del gossip e dopo settimane e trasmissioni a loro dedicate per via del triangolo amoroso con Romina Power, ecco arrivare quella che sembra essere la news del secolo: forse il cantante pugliese e la sua ex moglie sanno cavalcare l'onda del gossip permettendo a tutti di creare dei casi ogni volta che succede qualcosa? Il pubblico ne sembra più convinto e sembra pronto a prendere le parti di Loredana Lecciso in questa storia ma ecco un altro colpo di scena arrivare dalle pagine di Spy. Il numero in edicola proprio venerdì prossimo mostra una serie di immagini esclusive dell'incontro segreto avvenuto in un hotel di Milano fra Al Bano e Loredana Lecciso. I due non si vedevano da Natale, da quando la Lecciso aveva lasciato Cellino San Marco con la scusa del lavoro ma sicuramente stanca per le uscite di Romina su un possibile ritorno di fiamma con l'ex marito.

L'INCONTRO SEGRETO A MILANO PRIMA DEL RITORNO A CELLINO SAN MARCO

Il pugliese si tira spesso indietro e non mette in riga l'ex moglie ma c'è da dire che proprio lui ha confermato che tra lui e la Lecciso non c'è mai stata una crisi e che tutto era al proprio posto. In questi ultimi giorni si è parlato molto in queste settimane della rottura fra i due con la fuga del cantante in Australia e quella di lei al Nord ma, a quanto pare un incontro c'è stato. Secondo il settimanale è stata Loredana a raggiungere Albano lo scorso lunedì sera. L'incontro dovrebbe aiutare i due a chiarirsi e rasserenare gli animi dopo la bufera dei mesi scorsi, la Lecciso ha fatto il primo passo in campo neutro prima del suo ritorno ufficiale a Cellino San Marco?

