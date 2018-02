Ascolti tv 20 febbraio/ L’Isola dei Famosi batte E’ arrivata la felicità, bene Harry Potter e Floris

Alessia Marcuzzi, conduttrice de L'Isola dei Famosi

Andiamo ad analizzare gli ascolti televisivi riguardanti la giornata di ieri, martedì 20 febbraio 2018. Vince la sfida dell'Auditel la puntata numero cinque de L’Isola dei Famosi, con il reality show isolano di casa Canale 5, che ha toccato quota 4.4 milioni di telespettatori, per uno share medio del 24.15%. Seconda posizione invece per la televisione pubblica, e precisamente la prima puntata della fiction “E’ arrivata la felicità 2”, in onda su Rai Uno. Claudio Santamaria, Claudia Pandolfi ed altri attori ben noti al pubblico, hanno totalizzato 3.2 milioni di telespettatori, per uno share del 13.1%. La serie tv migliora quindi i numeri del secondo dei primi due episodi andati in onda (2.87 milioni), peggiorando leggermente, però, rispetto alla primissima puntata (3.6 milioni).

I DATI DELLE ALTRE RETI

Altri ascolti degni di nota sono quelli di Italia 1 e La7, rispettivamente, terza a quarta rete per share nella serata di ieri. Sul sesto canale vi era L’ordine della Fenice, nuovo episodio della saga di Harry Potter (trasmetta ogni martedì), che ha totalizzato 1.858 milioni di telespettatori, per uno share dell’8.25%. Superata, seppur di poco, la nuova puntata di DiMartedì, trasmissione di attualità e politica, condotta su La7 dal noto giornalista Giovanni Floris (1.788 milioni di spettatori, e share del 7.61%). Infine, andiamo a vedere gli ultimi tre canali fra il gruppo dei più seguiti. Rai Due ottiene 1.538 milioni di spettatori con la nuova puntata di Stasera tutto è possibile, programma condotto da Amadeus. Poco più di un milione di telespettatori, invece, per il film Special Forces-Liberate l’ostaggio, in onda su Rete 4. Infine, su Rai Tre, 1.076 milioni per la nuova puntata di #Cartabianca, con Bianca Berlinguer e Flavio Insinna.

