BEAUTIFUL/ Katie e Wyatt lavorano insieme e si scoprono amici inseparabili (Anticipazioni 21 febbraio)

Anticipazioni Beautiful, puntata 21 febbraio: Wyatt ha un consiglio per Katie riguardante il ritorno alla Forrester Creations. La coppia scopre di essere molto affiatata...

21 febbraio 2018

Ci attende questo pomeriggio una puntata di Beautiful all'insegna della tranquillità e dei buoni sentimenti. Per giorni abbiamo assistito allo scontro interno alla famiglia Avant, con l'indecisione di Nicole riguardante la firma dei documenti per l'adozione di Lizzie. Ma oggi, a partire dalle ore 13:40 circa, ci sarà spazio per una delle coppie più amate ma lasciate parzialmente ai margini della scena negli ultimi tempi. Stiamo parlando degli Steam che, dopo il pranzo al Giardino insieme a Thomas e Sally, decideranno oggi di trascorrere una giornata alla spa, lontani da pensieri di lavoro e soprattutto dai problemi familiari. Steffy e Liam saranno più uniti che mai e nessuna nuvola apparirà all'orizzonte nel loro matrimonio. La loro unione prosegue da mesi ormai, ma sappiamo purtroppo che nulla è per sempre nelle trame della soap americana. Assisteremo presto anche alla loro prima crisi matrimoniale?

Beautiful: Katie e Wyatt cominciano a lavorare insieme

La puntata di Beautiful di oggi sancirà il ritorno di Katie alla Forrester Creations. La Logan accetterà la proposta di Eric e sarà iniziata nel lavorare nuovamente alla casa di moda anche se per una nuova mansione. Sarà in questa circostanza che Wyatt le farà una interessante proposta per questo incarico, idea che mostrerà un'unione inaspettata per gli ex matrigna e figliastro. Wyatt e Katie si scopriranno improvvisamente due amici fidati: sarà bene tenere gli occhi aperti? Anche Ridge e Quinn saranno più uniti che mai dopo il gesto eroico dello stilista che ha salvato la matrigna dalle grinfie di Deacon. La Fuller regalerà al figliastro una bottiglia di tequila ringraziandolo per quanto accaduto e dimostrandogli che tra loro potrà nascere comunque una bella amicizia. Tutto è bene quel che finisce bene? O l'entrata in scena di Sheila Carter rappresenterà un bel problema anche per questa coppia?

