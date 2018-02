Ballando con le Stelle 2018/ Concorrenti e news: Amedeo Minghi scende in pista?

Ballando con le stelle 2018, concorrenti e news: Amedeo Minghi scende in pista? Nuove indiscrezioni sul nuovo cast del programma di Milly Carlucci, in onda a marzo.

21 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Milly Carlucci - Ballando con le stelle

Ballando con le stelle 2018 andrà in onda, con la prima puntata, sabato 3 marzo. Prima di quel giorno, però, il pubblico di Raiuno avrà la possibilità di vedere alle 14 una striscia quotidiana per conoscere meglio i concorrenti, ma anche i maestri di ballo. La nuova edizione di Ballando con le stelle parte già tra le polemiche. La partecipazione di Giovanni Ciacci che si esibirà in coppia con un uomo, infatti, ha scatenato numerose critiche. Oltre a Giovanni Ciacci, sono tanti i nomi trapelati finora. Al momento, è confermata anche la presenza di Gessica Notaro, la Miss sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato e che, nonostante il dramma vissuto, non si è mai arresa, riuscendo a riprendere in mano la propria vita. Nel cast, inoltre, dovrebbe esserci anche Massimiliano Morra, al momento in tv con la nuova stagione della fiction di canale 5, Furore.

AMEDEO MINGHI NEL CAST?

Tra gli altri nomi che stanno circolando per Ballando con le stelle 2018 ci sono quelli delle attrici Eleonora Giorgi, Stefania Rocca, Giaro Giarratana e Francisco Porcella. Uno dei nomi che sta scatenando l’entusiasmo dei fans è quello di Nathalie Guetta, la protagonista di Don Matteo che, sin dalla prima stagione della fiction, interpreta la simpatica Natalina. Nelle ultime ore, però, è spuntato anche il nome di Amedeo Minghi, uno dei più grandi cantautori italiani. Da tempo lontano dalla televisione, Amedeo Minghi scenderà sulla pista di Ballando con le stelle 2018? I nomi più importanti, tuttavia, che stanno circolando in queste ore sono quelli di Cesare Bocci, protagonista de Il commissario Montalbano accanto a Luca Zingaretti e Peppino Mazzotta e dell’attore americano Don Diamont che veste i panni di Bill Spencer Jr in Beautiful, la soap opera più famosa al mondo.

