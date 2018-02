Belen Rodriguez e Andrea Iannone / Casa a Lugano, matrimonio e figli? La voglia di progettualità

Belen Rodriguez e Andrea Iannone, dopo la casa a Lugano in Svizzera, la coppia sogna il matrimonio ed i figli, le ultime dichiarazioni di entrambi paparazzati da Diva e Donna.

21 febbraio 2018 Valentina Gambino

Belen e Iannone, figli e matrimonio in vista?

Belen e Andrea Iannone paparazzati tra le pagine del settimanale "Diva e Donna" hanno ritrovato la serenità. La nuova casa a Lugano è pronta e presto la coppia potrebbe anche decidere di andare a convivere. Di recente lo sportivo, ha confidato quale sia la sua routine quotidiana con la sua fidanzata: "La mattina facciamo colazione insieme, poi lei porta il bimbo a scuola, andiamo in palestra. Il pomeriggio ognuno sbriga le sue cose di lavoro. La sera guardiamo la tv e andiamo a letto. Usciremo una volta ogni due settimane, tranne quando viaggiamo. Posso guardare Belen e in due secondi le dico: “Fai la valigia e partiamo”. E lei mi segue. Lo abbiamo fatto l'ultima volta i primi di gennaio. Insieme con Belu siamo andati a Dubai. E abbiamo trascorso una settimana nella normalità di chi ha la fortuna di godersi una vacanza simile. Noi siamo fortunati”. Nonostante siano (stati) la coppia più chiacchierata d'Italia, gli alti e bassi sono stati superati e la crisi definitivamente spazzata via con la voglia di progettualità.

Per Belen e Andrea, le possibilità di un futuro molto lungo insieme, aumentano ogni giorno che passa. Dopo la casa in Svizzera, potrebbe arrivare anche il matrimonio e un altro figlio. Del resto, Belen in una intervista doppia per il mensile Riders Magazine aveva confidato: “Quando è iniziata la nostra storia, vivevo un periodo complesso” continua la showgirl “e lui ha avuto i coglion* di entrare nella mia vita e sapere quando esserci e quando aspettare. Più di una volta ho pensato che se ne sarebbe andato. Invece da quando mi ha conosciuta è sempre rimasto lì”. Intervistata da Verissimo invece, riguardo la possibilità di altri figlio dopo il piccolo Santiago avuto dal ballerino campano Stefano De Martino, aveva confidato: "Santiago non rimarrà figlio unico. Farò altri due figli con Andrea". Per poi aggiungere: "Andrea è stato molto paziente con me, perché io sono stata tanto male, non riuscivo più a pensare all’amore. Il suo corteggiamento è stato lunghissimo. La storia che ho adesso con Andrea me la merito. So - aggiunge - che mi merito di essere trattata bene, so di meritare una persona che mi dice la verità, so di meritarmi protezione".

