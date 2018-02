Blitz di Forza Nuova a La7/ DiMartedì, video: irruzione in diretta degli attivisti di estrema destra

Giovanni Floris, conduttore di DiMartedì - LaPresse

Un gruppo di attivisti di Forza Nuova, partito politico di estrema destra, ha fatto irruzione ieri sera negli studi di La7. In via Triburtina in Roma, una trentina di persone del noto gruppo di destra ha interrotto la registrazione della trasmissione DiMartedì, noto show politico condotto dal giornalista Floris. Il tutto è avvenuto attorno alle ore 23:30, quando un gruppo di persone si è presentata all’ingresso della strutture, con alcune che sono riuscite ad entrare, con la richiesta di partecipare alla puntata in programma. Nella questione è intervenuto anche il conduttore Giovanni Floris, che ha voluto parlare con gli attivisti di Forza Nuova, riuscendo a calmarli. Sono state comunque chiamate le forze dell’ordine, che sono giunte sul posto ed hanno quindi identificato gli appartenenti al gruppo di estrema destra.

LE PAROLE DI FLORIS E SALERNO

Il conduttore ha quindi raccontato i fatti: «Verso la mezzanotte si è presentato un gruppo di persone. Saranno state una ventina. Si sono qualificati come Forza Nuova e del movimento avevano le insegne. Volevano interagire col programma. Questo non è possibile, sia tecnicamente sia per ragioni di opportunità». Floris ha aggiunto che, giustamente, non vengono mandate in onda le persone che non vengono invitate, soprattutto se si presentano con la forza. L’ex giornalista di Rai Tre ci tiene comunque a precisare che: «Il confronto si è svolto in un clima non violento. Dopo aver esposto le loro ragioni si sono fatti accompagnare all’uscita». Parole ben diverse ha infine utilizzato Andrea Salerno, il direttore di La7, che ha condannato fermamente il gesto degli attivisti di Forza Nuova: «Iniziativa intollerabile e inaccettabile, pessimo segnale sul quale tutte le forze politiche democratiche dovranno fare i conti». Clicca qui per il video riguardante quanto accaduto

